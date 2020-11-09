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هبوط حاد بشكل مفاجئ .. ماذا حدث في تعاملات الجنيه والدولار اليوم ؟

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هبوط حاد بشكل مفاجئ .. ماذا حدث في تعاملات الجنيه والدولار اليوم ؟

سعر-الدولار-فى-مصر-1
الدولار والجنيه
 
الإثنين، 09-11-2020 03:23 م المصريون

هبط الدولار الأمريكي، بشكل كبير لم يصل إليه منذ 8 شهور، أمام الجنيه المصري خلال تعاملات، اليوم الإثنين، مسجلا 15.60 جنيه
وانخفض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه اليوم في 8 بنوك، ليسجل أقل سعر في بنكي المصرف المتحد والبنك التجاري الدولي- مصر عند 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، فيما سجل في بنوك الإسكندرية ومصر إيران والشركة المصرفية 15.61 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

وفي بنكي الأهلى ومصر جرى تداول سعر الدولار الأمريكي عند مستوى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وتداول بنفس السعر في بنك التعمير والإسكان، وبسعر 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع في البنك الأهلى اليوناني وعودة.
 

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