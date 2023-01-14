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هبوط جديد في سعر الدولار اليوم.. فقد 2.5 جنيهًا مرة واحدة

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الدولار
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Teads
السبت، 14-01-2023 09:40 ص

هبط سعر الدولار بقوة في البنوك المحلية للمرة الثانية مقارنة بأعلى سعر وصل إليه الأربعاء 11 يناير الماضي  وهو 32.05 ليفقد 2.25 جنيه دفعه واحدة، ثم 25 قرشا ليهبط بإجمالي 2.5 جنيه،  ليستقر عند 29.55 جنيها.
وبعد إعلان طرح شهادات الادخار الجديدة ذات العائد 25 % من بنكي الأهلي ومصر ،كشف رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، في مداخلة تليفزيونية، أن هناك أشخاص يبيعون الدولار والعملات الأجنبية لشراء هذه الشهادات أو يربطون ودائعهم بهذه الشهادة للحصول على العائد الكبير عليها، والذي يعد الأعلى في تاريخ الجهاز المصرفي.

وعلى مستوى التعاملات المحلية، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت في غالبية البنوك بعد ارتفاع هو الأكبر في تاريخه الأربعاء الماضي.

أسعار الدولار عالميًا
وهبط الأخضر على المستوى العالمي، إلى مستويات متدنية لأول مرة منذ مايو 2022 وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية .

وشهدت العملة الخضراء هبوطا ، وبحسب مؤشر الدولار أمام باقي العملات سجلت  102.18 نقطة بعد 105.06 نقطة الجمعة 6 يناير، فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر 2022 بحسب "وول ستريت جورنال".

وعودة إلى السوق المحلية، سجّلت الورقة الخضراء ثباتا مقابل الجنيه بعد انخفاض قوى مرتين على التوالي ، وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 14-1- 2023، في معظم البنوك العاملة في مصر هبوطا.

واستقر سعره مقابل الجنيه اليوم في معظم البنوك المتواجدة بمصر، فيما سجل أعلى سعر عند مستويات 29.55 جنيه للدولار الواحد بعدما وصل إلى 32.05 جنيه في الاربعاء الماضي 11 يناير.
واستقرت الورقة الخضراء بعد صعود عدة مرات متتالية، ثم انخفاض حتى سجّل أمام الجنيه مستويات 29.74 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي
ويهتم الكثير بشكل يومي بأسعار الدولار أمام الجنيه المصري، حيث استقر عند 29.52 جنيه للشراء و 29.65 بعد 29.74 جنيه للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.
وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، 29.50 جنيه للشراء، 29.55 جنيه للبيع.
ووصل الدولار في البنك الأهلي اليوم 29.50 جنيه للشراء، كما سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 29.55 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.
وسجّل أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه، للشراء في البنك الأهلي المصري ليصبح 29.50 جنيه للشراء، فيما سجّل الأخضر في البنك المصري الخليجي أعلى سعر 29.65 جنيه للبيع.

وعن  سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، استقر في بنك مصر عند 29.50  جنيه للشراء.

وسجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 29.65 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

 

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