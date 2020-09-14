هبوط أسعار الدولار أمام الجنيه يفاجئ الجميع

الإثنين، 14-09-2020
05:38 م
الطيب حسين
تسبب تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في عدد من البنوك العاملة بمصر، في إحداث مفاجئة، في حين استقر في عدد منها.
وتراجع السعر اليوم مقارنة بمستوى الدولار نهاية تعاملات أمس الأحد.
في البنك الأهلي المصري تراجع السعر عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.
كما تراجع في البنك العربي الأفريقي إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي هبط السعر مسجلًا 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.
إلا أنه حافظ على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
وبقى سعر الدولار
مستقرا في بنك البركة عند 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.
كما استقر في بنك القاهرة، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.