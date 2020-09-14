الإثنين 14 سبتمبر 2020
توقيت مصر 18:23 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفتي دولة خليجية يضع روشتة الخروج من الأزمة

بصورة جادة.. الزمالك يفكر في عدم استكمال الدوري

تفاصيل لقاء شيخ الأزهر وزير خارجية أرمينيا

غــرائــب وعجــائب تــأويل الأحــلام لابن سيرين

الحكومة تعلن عودة الأفراح وصلاة الجنائز

أطعمة تمنحك فيتامين يمنع تلف الأعصاب لمرضي السكر

شاهد.. حملة لإطعام قطط الشوارع في السعودية

مدافع سوبر على رادار الأهلى

اتصالات هاتفية للعناني مع نظيريه السوداني والسعودي

كيف يتكاثر فيروس كورونا؟.. علماء يتوصلون لتفاصيل مثيرة

هبوط أسعار الدولار أمام الجنيه يفاجئ الجميع

147-122425-price-dollar-egypt-wednesday-september-9-2020_700x400
الدولار
الإثنين، 14-09-2020 05:38 م الطيب حسين
تسبب تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في عدد من البنوك العاملة بمصر، في إحداث مفاجئة، في حين استقر في عدد منها.


وتراجع السعر اليوم مقارنة بمستوى الدولار نهاية تعاملات أمس الأحد.



في البنك الأهلي المصري تراجع السعر عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

كما تراجع في البنك العربي الأفريقي إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.


وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي هبط السعر مسجلًا 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

إلا أنه حافظ على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في بنك البركة عند 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

كما استقر في بنك القاهرة، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

إقرأ ايضا

ذهب (أرشيفية)

ارتفاع عشرة جنيهات دفعة واحدة في أسعار الذهب

الدولار

تراجع جديد للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

d93ab1d8-07b4-4554-9e16-d3f6b9ff2fcf

بعد حجابها.. إجراء حاد تجاه رضوى الشربيني

أخبار متعلقة

سعر-الدولار

الدولار يتراجع أمام الجنيه.. مفاجأة في الأسعار

147-111400-price-dollar-sudan-wednesday-september-9-2020_700x400

الدولار يسجل أسعارًا متفاوتة أمام الجنيه

أسعار-الدولار

الدولار يواصل النزيف.. تراجع حاد أمام الجنيه

الدولار

انخفاض ملحوظ في سعر الدولار اليوم

أسعار-الدولار

الدولار يواصل مفاجآته.. تعرف على أسعار اليوم

الدولار

الدولار ينخفض أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم