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ننشر سعر الدولار بالبنوك بعد نهاية التعاملات

الدولار
دولار
 
السبت، 21-11-2020 06:56 م أحمد سالم
استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت 21-11-2020، نظرًا إلى عطلة البنوك الرسمية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

والأسبوع الماضي، تراجع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بنحو 1.7 قرش ليسجل في نهاية تعاملات الخميس الماضي 15.576 جنيه للشراء، و15.676 جنيه للبيع.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، خسر متوسط سعر العملة الأمريكية نحو 7.94 قرش منذ بداية نوفمبر الجاري.

سعر الدولار في بنك QNB

عرض بنك QNB سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه وسجل 15.58 جنيه للبيع و15.68 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامى

تداول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر العملة
الأمريكية أمام الجنيه عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصري

سجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري
15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع
 

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