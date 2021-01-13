ننشر سعر الدولار اليوم في مختلف البنوك المصرية

الأربعاء، 13-01-2021
09:23 م
أحمد سالم
تباين سعر الدولار
الأمريكى بالبنوك المصرية،
اليوم الأربعاء 13-1-2021 ، خلال التعاملات الصباحية، مسجلاً استقرارا فى البنك الأهلى
المصرى.
وفى بنك مصر عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71
جنيه للبيع، فى حين ارتفع فى بنك عودة بقيمة قرش واحد ليسجل 15.62 جنيه للشراء، و15.72جنيه
للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة
فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه
المصرى اليوم والتى
جاءت كالتالى:
سعر الدولار
فى البنك المركزى المصرى
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار
فى البنك الأهلى المصرى
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار
فى بنك مصر
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار
فى بنك عودة
15.62 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ
15.61 جنيه.
15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ
15.71 جنيه.
سعر الدولار
فى البنك التجارى الدولى cib
15.61 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ
15.60 جنيه.
15.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ
15.70 جنيه.
سعر الدولار
فى بنك الإسكندرية
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار
فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار
فى بنك القاهرة
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.