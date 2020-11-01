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ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

سعر-الدولار-فى-مصر-1600x1000
ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد
 
الأحد، 01-11-2020 04:19 م الطيب حسين
شهد  سعر  صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد، استقرارًا ملحوظًا في عد من البنوك العاملة بمصر.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر بلغ السعر  15.65 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.


وسجل في العربي الأفريقي 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.


واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وفي بنك أبو ظبي الإسلامي سجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.


وسجل السعر في بنك التعمير والإسكان 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.


وفي بنك قناة السويس بلغ 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وسجل السعر في بنك البركة عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

 

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