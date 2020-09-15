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ننشر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الدولار
دولار
الثلاثاء، 15-09-2020 09:32 م أحمد سالم
ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

وبلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الثلاثاء 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

سجل سعر اليورو 18.61جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع بارتفاع قرشين مقارنة بالمستهل .

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.14 جنيه للشراء و 20.44 جنيه للبيع بارتفاع قرش.

وسجل الفرنك السويسرى 17.29 جنيه للشراء و 17.47 جنيه للبيع بارتفاع قرش.

وسجلت كرونة سويدية 1.78جنيه للشراء و1.80 جنيه للبيع .

أسعار العملات الآسيوية اليوم الثلاثاء

سجل 100 ين يابانى 14.85 جنيه للشراء و 15.02 جنيه للبيع بزيادة 5 قروش.

واستقر اليوان الصينى عند 2.30 جنيه للشراء و2.33 جنيه للبيع بارتفاع قرش.

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