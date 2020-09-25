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ننشر أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم
الذهب
الجمعة، 25-09-2020
09:27 م
أحمد سالم
استقرت أسعار الذهب فى تعاملات مصر ،اليوم الجمعة ، عقب ارتفاع مساء أمس بقيمة 5 جنيهات لكل عيار.
إذ سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر820 جنيها للجرام ، إذ سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعاًَ في مصر820 جنيها للجرام.
أسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار 18 سجل 702 جنيها للجرام.
عيار 21 سجل 820 جنيها للجرام.
عيار 24 سجل 937.25 جنيه للجرام.
الجنيه الذهب 6560 جنيها.
أوقية الذهب 1859 دولار
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