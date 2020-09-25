ننشر أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

الذهب

استقرت أسعار الذهب فى تعاملات مصر ،اليوم الجمعة ، عقب ارتفاع مساء أمس بقيمة 5 جنيهات لكل عيار.



إذ سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر820 جنيها للجرام ، إذ سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعاًَ في مصر820 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم في مصر:



عيار 18 سجل 702 جنيها للجرام.



عيار 21 سجل 820 جنيها للجرام.



عيار 24 سجل 937.25 جنيه للجرام.



الجنيه الذهب 6560 جنيها.



أوقية الذهب 1859 دولار



