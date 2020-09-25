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ننشر أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

الذهب
الذهب
الجمعة، 25-09-2020 09:27 م أحمد سالم
استقرت أسعار الذهب فى تعاملات مصر ،اليوم الجمعة ، عقب ارتفاع مساء أمس بقيمة 5 جنيهات لكل عيار.

إذ سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر820 جنيها للجرام ، إذ سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعاًَ في مصر820 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 سجل 702 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 820 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 937.25 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب 6560 جنيها.

أوقية الذهب 1859 دولار

 

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