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ننشر أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية

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ذهب
Native
الأربعاء، 30-06-2021 01:13 م

ننشر  سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021  في محلات الصاغة بدون مصنعية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30-6-2021.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021
سعر الذهب اليوم عيار 24 يسجل 881 إلى 883 جنيه
سعر الذهب اليوم عيار 22 يسجل 808 إلى 810 جنيها
سعر الذهب اليوم عيار 21 يسجل 771 إلى 773 جنيه
سعر الذهب اليوم عيار 18 يسجل 661 إلى 663 جنيه
سعر الذهب اليوم عيار 14 يسجل 514 إلى 515 جنيها
سعر الذهب اليوم  عيار 12 يسجل 441 إلى 442 جنيه
الاونصة سجلت 27,404 إلى 27,475 جنيه
سعر الجنيه الذهب سجل  6,168 إلى 6,184 جنيه
سعر كيلو الذهب سجل 881,143 إلى 883,429 جنيه
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
 

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