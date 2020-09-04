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ننشر أسعار الدولار خلال تعاملات الجمعة

الدولار
دولار
 
الجمعة، 04-09-2020 09:24 م أحمد سالم
ننشر أسعار الدولار الأمريكى اليوم الجمعة الموافق 4-9-2020، امام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر.

ويأتي أبرزها "البنك المركزى، والبنك الأهلى، وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى"، مسجلاً بالبنك الأهلى المصرى  15.78جنيه للشراء، و15.88جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى سجل 15.77جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع

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