الثلاثاء 08 ديسمبر 2020
توقيت مصر 21:38 م
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
بحث متقدم
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اتصل بنا
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
فنانة شهيرة تصدم الجميع وتخلع الحجاب بعد 10 سنوات من الإلتزام (فيديو)
رسالة عاجلة من الداخلية الكويتية لأمير البلاد
القادم صادم.. أحمد حسن يكشف مفاجأة في مستقبل الزمالك
الأوقاف ترد على حلقة بقناة الجزيرة ظهرت بها قيادات إخوانية
عاجل.. الملك سلمان يعزي أمير الكويت
بيان من مهرجان القاهرة عن المخرج المتحرش
داعية سعودي شهير يفجر جدل بفتوى عن المرأة
ضبط عصابة السطو على المواشي في السعودية
الخارجية الإماراتية تعلق على المصالحة مع قطر
قتلى وجرحى.. مسلحون يقتحمون ملعب كرة ويفتحون النار على اللاعبين
ADS
الرئيسية
مال وأعمال
ننشر أسعار الدولار اليوم في البنوك
دولار
الثلاثاء، 08-12-2020
07:33 م
أحمد سالم
شهدت أسعار الدولار ، اليوم الثلاثاء، استقرارًا ملحوظًا، حيث سجل في كل من بنك مصر، والأهلي المصري 15.60جنيه للشراء، و15.70جنيه للبيع.
وسجل في كل من مصر إيران للتنمية، وأبو ظبي الإسلامي، و15.62جنيه للشراء و15.72جنيه للبيع.
بينما سجل في البنك المركزي المصري 15.60جنيه للشراء، و15.73جنيه للبيع.
Copy
سعر الدولار
أخبار المال
الدولار بكام
إقرأ ايضا
أسعار الذهب ترتفع 8 جنيه دفعة واحدة
العاصمة الإدارية تتجمل بمشروع أويا تاوز العاصمة الجديدة
ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار اليوم
أخبار متعلقة
الدولار ينتفض ويعاود الارتفاع أمام الجنيه اليوم
الدولار أمام الجنيه.. الاستقرار يعود للعملة الأمريكية
ننشر سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم
الدولار أمام الجنيه.. ارتفاع حاد للعملة الأمريكية
رغم عدم التعاملات.. الدولار يسجل هذه الأرقام في بيانات البنوك
تفاوت في أسعار الدولار بين التراجع والاستقرار اليوم