ننشر أسعار الدولار اليوم في البنوك

دولار

شهدت أسعار الدولار ، اليوم الثلاثاء، استقرارًا ملحوظًا، حيث سجل في كل من بنك مصر، والأهلي المصري 15.60جنيه للشراء، و15.70جنيه للبيع.



وسجل في كل من مصر إيران للتنمية، وأبو ظبي الإسلامي، و15.62جنيه للشراء و15.72جنيه للبيع.



بينما سجل في البنك المركزي المصري 15.60جنيه للشراء، و15.73جنيه للبيع.