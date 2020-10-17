ننشر أسعار الدولار اليوم السبت

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الدولار
دزلار
 
السبت، 17-10-2020 04:49 م أحمد سالم
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم السبت بالبنوك العاملة بالسوق المصرية منذ الخميس الماضي.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري كمتوسط سعر لـ 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.

الدولار يسجل 15.75 جنيه.. سعر العملات الأجنبية بمستهل تعاملات السبت.

سجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنوك " العربي الافريقي الدولي، التجاري الدولي، المصرف المتحد، التعمير والاسكان، مصر إيران للتنمية" إلي 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الإسكندرية، كريدي أجريكول، المصري الخليجي، الأهلي اليوناي، عودة،سايب" نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه  للبيع.

ووصل اعلي سعر لـ الدولار بالبنك الأهلي الكوتي" نجو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.
 

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