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ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم

سعر-الدولار-فى-مصر-1600x1000
ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه
 
السبت، 31-10-2020 06:14 م الطيب حسين
شهد سعر صرف الدولار الأمريكى أما الجنيه اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا في عدد من البنوك.

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنك عودة 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع .


وبلغ سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع .
بلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.65 جنيه للشراء 15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع  .

وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع .
 

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