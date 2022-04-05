نصائح هامة قبل البدء بتداول العملات المشفرة

الثلاثاء، 05-04-2022
09:14 م
تتيح لك العملات المشفرة
استبدالها بالسلع والخدمات، تمامًا مثل النقود
التقليدية، أو تداولها من أجل الأرباح. ومع ذلك، على عكس النقود التقليدية التي
تصدرها الحكومات وتسيطر عليها، تعتبر العملات الرقمية لامركزية ولا يوجد كيان واحد
يتحكم في إصدارها.
أول عملة مشفرة تم إنشاؤها كانت عملة البيتكوين في عام 2008 من قبل شخص
غامض أو مجموعة باسم ساتوشي ناكاموتو. كان تقديم بيتكوين مجرد بداية
لتدفق عدد لا يحصى من العملات المشفرة، تم إطلاقها جميعًا بهدف استبدال عملة
البيتكوين. جميع العملات الأخرى التي جاءت بعد البيتكوين تُعرف اليوم باسم altcoins - بدائل البيتكوين.
يوجد اليوم أكثر من 5000 عملة مشفرة متداولة في السوق، ويظهر المزيد منها
كل يوم. بعد البيتكوين، ثاني أكبر عملة مشفرة وشعبية في العالم اليوم هي الايثريوم. تحظى الايثريوم بشعبية خاصة
بسبب منتجاتها مثل التمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، يضيف موقع سكيلز
يونيد.
الاستثمار في العملات المشفرة مقابل تداول العملات المشفرة
بينما تتعلم كيفية شراء وبيع هذه الأصول الرقمية، فأنت بحاجة إلى التمييز
بين تداول العملات المشفرة وما هو الاستثمار في العملات المشفرة. أيهما أفضل؟ بغض
النظر عن الاختلافات، فإن الهدف في النهاية هو نفسه دائمًا: تحقيق ربح. ومع ذلك،
فإن أوقات النتائج المتوقعة مختلفة تمامًا: في الاستثمار، يتراوح وقت النتيجة من
المدى المتوسط إلى المدى الطويل، بينما في التداول، فإنه يتراوح من المدى القصير
إلى المدى المتوسط.
يشتري مستثمرو العملات المشفرة أصولهم ويحتفظون بها لفترة طويلة تتراوح من
عدة أشهر إلى سنوات. من ناحية أخرى، يحتفظ متداولو العملات المشفرة بمراكزهم التي
تتراوح من بضع ثوانٍ إلى عدة أسابيع.
دليل المبتدئين لتداول العملات
تتمثل الخطوة الأولى في تداول العملات المشفرة في إيجاد منصة تداول مناسبة
للعملات المشفرة وإنشاء حساب. لدى تجار العملات المشفرة احتياجات وأهداف مختلفة
عندما يتعلق الأمر بالتداول. لحسن الحظ، هناك مجموعة متنوعة من منصات التداول
للاختيار من بينها على الإنترنت. هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها قبل
اختيار النظام الأساسي مثل الأمان وسهولة الاستخدام وعدد الأصول المدعومة والعديد
من العناصر الأخرى.
بعد اختيار منصة موثوقة، فإن الخطوة التالية هي إنشاء حساب. ستزودك معظم
المنصات باستمارة تسجيل لإكمالها. ستحتاج إلى إدخال عنوان بريد إلكتروني صالح
واختيار كلمة مرور قوية ثم النقر فوق تسجيل. سيُطلب منك بعد ذلك التحقق من حسابك:
سيتم إرسال بريد إلكتروني إلى عنوانك مع رمز تستخدمه للتحقق من حسابك.
بعد التحقق الناجح، فإن الخطوة التالية هي إيداع رأس المال الأولي الخاص بك
وبدء رحلة تداول العملة المشفرة. هناك عدة طرق لإيداع الأموال مثل بطاقات الائتمان
/ الخصم، سكريل، التحويل المصرفي وغيرها.
قد يبدو تداول العملات المشفرة بسيطًا. ومع ذلك، هناك العديد من العوامل
التي تحدد ما إذا كنت ستنجح أم لا. تداول العملات المشفرة ليس مخططًا للثراء
السريع، ولكنه طريقة لبناء الثروة وتوليد الدخل تتطلب الانضباط والصبر والمهارات.
فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك على أن تصبح متداولًا جيدًا في مجال العملات
المشفرة:
قم ببحثك
سوق العملات المشفرة هو سوق واسع به بروتوكولات تداول مختلفة. لذلك، من
الأفضل أن تفهم السوق من وجهة نظرك. يجب أن يتضمن بحثك تبادلات التشفير، العملات
المشفرة ومنصات التداول. كن حكيمًا للتحقق من إيجابيات وسلبيات الاستثمار في مثل
هذا السوق المتنوع. بمجرد اقتناعك بالمعلومات التي تم جمعها، يمكنك التقدم إلى
التداول.
مارس استراتيجيات تداول مختلفة
سوق العملات المشفرة متقلب ويتغير يوميًا. لذلك لا توجد طريقة أفضل لفهم
السوق من بدء تداول نفس الأصول. تساعد الحسابات الوهمية في ممارسة كيفية عمل السوق
الفعلي. هناك العديد من الحسابات الوهمية عبر الإنترنت لعملات مشفرة مختلفة.
اختر عملة مشفرة وابدأ التداول عليها
هناك حوالي 7000 عملة مشفرة متداولة في السوق الحالية. اختر عملة مشفرة
بناءً على معايير الأداء وطول عمرها في السوق. تريد تداول عملة تقدم لك عوائد معقولة
على المدى الطويل. كمبتدئ، تجنب تداول عروض العملات الأولية لأنك لا تعرف معدل
نجاحها أو مدى شرعيتها.
نوِّع استثماراتك
كما يقول المثل، "لا تضع كل بيضك في سلة واحدة" وهذه القاعدة
تنطبق على الأصول الرقمية وكذلك الأسهم. يمكن أن يكون الاستثمار في الأصول الرقمية
مربحًا، ولكن بالمثل، فإن احتمالية الخسارة الكلية تأتي بنفس القدر. يساعدك
التنويع عبر العديد من العملات الرقمية البديلة على تقليل خسائرك في حالة انخفاض
سعر عملة معماة واحدة.