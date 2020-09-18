نزيف حاد للدولار.. مفاجأة في الأسعار

الجمعة، 18-09-2020
09:29 م
الطيب حسين
استمر تراجع سعر الدولار
مقابل الجنيه، للأسبوع الرابع على التوالي.
وخلال الأسبوع الماضي، فقد الدولار
، قرشا، في البنك الأهلي المصري، ليسجل أمس الخميس 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، مقابل 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع، الخميس الماضي.
وانخفض سعر الدولار
للأسبوع ليفقد نحو 17 قرشا في 4 أسابيع، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للبنك.
وفي وقت سابق، استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا بشأن مؤشرات الاقتصاد المصري الإيجابية، التي جاءت في تقرير "موديز" العالمية نهاية الشهر الماضي.
وثبتت "موديز" التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى "بي 2".