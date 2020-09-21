نزيف حاد للدولار.. أسعار اليوم تصدم العملاء

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الدولار
دولار
الإثنين، 21-09-2020 06:07 م أحمد سالم
تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك عاملة في السوق المصري، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه أمس الأحد، بينما استقر في 6 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشًا واحدًا في بنك البركة إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان إلى 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع.
وانخفض سعر الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي العربي الأفريقي، والإسكندرية عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنكي القاهرة، والتجاري الدولي عند 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار ثابتا في بنك قناة السويس عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع. 

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