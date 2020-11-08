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نزيف حاد.. الدولار يحقق مفاجأة ويتراجع أمام الجنيه

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نزيف حاد.. الدولار يحقق مفاجأة ويتراجع أمام الجنيه
 
الأحد، 08-11-2020 08:51 م الطيب حسين
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه تراجعًا اليوم الاثنين بحسب بيانات البنك المركزي، مقارنة بيوم أمس.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنكي العربي الأفريقي، والتجاري الدولي إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية قرشين في بنكي قناة السويس، والبركة إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك القاهرة إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.


وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.


وانخفض سعر الدولار 5 قروش في بنكي التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.
 

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