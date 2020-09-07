نزيف الدولار يرفض التوقف.. تراجع حاد في الأسعار

الإثنين، 07-09-2020
09:09 م
الطيب حسين
واصل سعر صرف الدولار
أمام الجنيه سلسلة التراجع التي يسجلها خلال الفترة الراهنة.
وانخفض سعر العملة اتلخضراء في 7 بنوك اليوم الاثنين.
وتراجع سعر الدولار
قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.
وهبط سعر الدولار
قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.77 جنيه للشراء، و 15.87 جنيه للبيع.
وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنوك الأهلي المصري، ومصر إلى 15.76 جنيه للشراء، و 15.86 جنيه للبيع.
وانخفض سعر الدولار
قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 15.74 جنيه للشراء، 15.84 جنيه للبيع.
وتراجع سعر الدولار
قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.75 جنيه للشراء، و 15.85 جنيه للبيع.
وهبط سعر الدولار
قرشا واحدا في بنك القاهرة لى 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.