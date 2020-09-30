الخميس 01 أكتوبر 2020
توقيت مصر 00:51 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تعرف على الطلب الذي لم يستطع أمير الكويت تنفيذه لزوجته

مشهد مؤثر..أمير الكويت يوقف جنازة أخيه ويأمر الجنود بإنزال الجثمان

أنباء عن وفاة يوسف القرضاوي

رسالة عاجلة من "الأسد" لأمير الكويت الجديد

مرتضى منصور يصدر بيانًا مفاجئًا

صدمة.. وفاة «نورين الغرابلي» حزنًا على رحيل والدها

وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض

يعمم في جميع البلاد.. دعوة كويتية بشأن الأمير الراحل تثير الجدل

بعد شائعة وفاته.. «السديس» يصدر قرارًا هامًا وعاجلًا

«الأقوى في الجيش».. القوات المسلحة تكشف عن سلاح جديد

موقع محتويات .. المرجع الشامل للمحتوى العربي

122335
موقع محتويات
 
الأربعاء، 30-09-2020 11:58 م
 موقع محتويات mhtwyat.com موقع إلكتروني يقدم مقالات متنوعة باللغة العربية، ويضم العديد من الأقسام الرئيسية والتي تندرج منها العشرات من الأقسام الفرعية التي تُغطي جميع الجوانب التي تهم القارئ العربي الذي يبحث عن المعلومة بشكل إلكتروني، حيث يوجد في محتويات قسم خاص بالطب وقسم للمرأة والطفل وأقسام تختص بالأدب والدين والتاريخ والسياحة والدول والتقنيات والسيارات والمطبخ والديكور ودول الخليج العربي وقسم التعليم والذي اولاه عناية واهتمام خاص وأشار بالعديد من المقالات إلى المنصات التعلمية للمدارس والجامعات الإلكترونية والبلاك بود مثل بلاك بود التقنيه  ومنصة مدرستي وغيرها من المنصات والأنظمة التعليمية.
يقدم محتويات المئات من المقالات يوميًا ليجيب عن جميع التساؤلات والأفكار التي تطرئ على فكر القارئ العربي من مختلف الخلفيات الثقافية والدينية والاجتماعية، واهتم بكل ما يثير فضوله ويشبع فكره، حيث أنه أعدّ فريق من الكتاب المحترفين وفريق متكامل من الإداريين والمدققين ليتم تغطية جميع الجوانب ليصبح موسوعة ومرجع معتمد يجد فيه الباحث عن المعلومة مبتغاه بكل سهولة ويسر، ذلك بالإضافة لتصميم الموقع على أيدي مبرمجين محترفين ليتناسب شكل الموقع وسرعته وتصميمه مع ما يقدمه من معلومات، حيث أن القارئ في محتويات أصبح يرغب في التنقل بين أقسامه والاطلاع على مقالاته وما ينشر يوميًا ولذلك كان لزامًا على محتويات أن يصمم موقعه بأسلوب راقي وجذاب يريح عين الناظر ويجذب اهتمامه.
كما وعمل محتويات منذ نشأته على تحقيق العديد من الأهداف وكان على رأسها رفع الوعي الثقافي والعلمي، والنهضة بالمحتويات العربية الإلكترونية، حيث أن المحتوى العربي يُعاني في العديد من الموضوعات من اختلاف في المعلومة فيحتار القارئ على أي موقع يعتمد وأي معلومة يأخذ، وذلك لإن أغلبها معلومات منشورة دون توثيق من مصدرها الأصلي، ولهذا قرر محتويات تعيين فريق من المدققين المدربين يقومون بالتأكد من كل ما يكتب ويُنشر على صفحات الموقع، بالإضافة لضرورة توثيق المقالات بمراجعها الأصلية لضمان مصداقية المعلومة، ولأجل ذلك اعتمده القارئ كموسوعة ومرجع أول له لكل ما يبحث عنه.
ولن يقف محتويات عند هذا الحد فالثقة التي مُنحت له كفيلة بأن يستمر بالتطوير والعمل الدؤوب للوصول لأعلى المستويات ويحقق الأهداف المرجوة ويقدم الفائدة ويصل للغاية بأسرع وقت وأفضل الطرق الممكنة.
 

إقرأ ايضا

الذهب

ننشر أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

وزير المالية

مصر تقود الإصدار الأول للسندات الخضراء السيادية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم