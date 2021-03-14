موقع خدمى يساعد فى تحميل البرامج والالعاب المجانية موقع دايركت اب وأهم ما يميزه

الأحد، 14-03-2021
12:05 م
موقع دايركت اب؛ من أقوى المواقع وأكثرها مصداقية على الإطلاق، حيث يضم أكبر مكتبة من البرامج للهواتف الذكية، والكمبيوتر، بالإضافة إلى مجموعة ضخمة من الألعاب القوية لتحميلها على هواتف الأندرويد أو الآيفون، والكمبيوتر، والذي ميز موقع دايركت اب عن المواقع الأخرى، وجعله يتصدر كل محركات البحث أنه يتم فحص كل التطبيقات والألعاب قبل إطلاقها بالموقع، للتأكد أنها خالية من الفيروسات حتى يضمن للمستخدمين سلامة هواتفهم الشخصية، أو أجهزة الكمبيوتر.
موقع دايركت اب
أصبح هو الموقع الرسمي لتحميل التطبيقات والألعاب سواء للهواتف الذكية أو الكمبيوتر، لأنه يتم تحديث كل البرامج والألعاب أولًا بأول حتى يحصل المستخدمين على أحدث إصدار، بالإضافة إلى أنه يقدم أغلب البرامج التي يجب شرائها مجانًا حتى يستطيع المستخدمين تحميلها بدون دفع أي مبالغ مالية.
أقسام موقع دايركت اب
من المزايا التي انفرد بها موقع دايركت اب أن تصميم الموقع أتاح للمستخدمين العثور على يبحثون عنه بكل سهولة، حيث يتوفر بالموقع عدة أقسام يمكن من خلالها اختيار التطبيق أو الألعاب، أو كل ما يخص برامج الكمبيوتر مثل:-
· قسم تحميل برامج كمبيوتر
: الذي يحتوي على أحدث برامج الكمبيوتر التي لا يمكن الاستغناء عنها مثل المتصفحات السريعة، وأدوات البحث، وبرامج التحميل بدون كراك، بدون الحاجة للتسجيل، مثل برنامج انترنت داونلود، وبرامج المحاكي، والفورمات، والتعريفات الخاصة بالويندوز، كل تلك البرامج وأكثر ستحصلون عليها مفعله مدى الحياة في خطوات بسيطة، لأن كل الإصدارات التي يقدمها موقع دايركت اب هي الإصدارات الحديثة والمدفوعة بشكل مجاني والتى تضم العديد من البرامج منها تحميل متصفح فايرفوكس
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· قسم تحميل ألعاب كمبيوتر
: يحتوي الموقع على أحدث الألعاب التي يمكن تحميلها على الكمبيوتر بإصداراتها الكاملة مثل لعبة الجار العصبي، لعبة جنرالات الحرب، لعبة الأرض القرمزية، لعبة تفجير المربعات، لعبة القيادة، لعبة الفراخ، وغيرها من الألعاب الأخرى.
· القرآن الكريم: من أعظم الأقسام المتوفرة بالموقع حيث يمكن للمستخدمين القيام بتحميل القرآن الكريم بأصوات جميع الشيوخ، بالإضافة إلى توفر الرقية الشرعية، أذكار الصباح والمساء.
· تطبيقات أندرويد: يضم القسم على أشهر التطبيقات التي لا غنى عنها في أي هاتف، بالإضافة إلى كل تطبيقات جوجل بمساحة أقل، وكل تطبيقات الكاميرا والصور والتعديل ومواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من التطبيقات القوية.
· ألعاب أندرويد: أحد الألعاب الرائعة والقوية التي يبحث عنها كل المستخدمين الآن يمكن تحميلها بكل سهولة عبر موقع دايركت اب، حتى وإن كانت مدفوعة مثل لعبة العرش الحديد، لعبة زدني، لعبة سباق القرد، لعبة كلاش فور سبيد، لعبة كلاش أوف كلانس، وغيرها من الألعاب الأخرى الرائعة.
· الماك: من أقوى الأقسام المتوفرة في موقع دايركت اب، لأنه يحتوي على كل ما يخص تطبيقات الماك، أو البرامج، وكل التطبيقات بأحدث إصدار، مثل تحميل المتصفحات، برامج استرجاع الملفات المفقودة، برامج الدردشة والفيديو مثل ايمو، واي سي كيو، أو برامج الفيديو والصوتيات، وبرامج التحكم بالكمبيوتر عن بُعد.
· تطبيقات آيفون: استطاع الموقع أن ينفرد بتقديم أفضل البرامج الخاصة بهواتف الايفون بأحدث إصدار لها، مثل تطبيق تيليجرام، واتساب اب، تطبيق دبي الآن، وكل التطبيقات التي يبحث عنها أغلب المستخدمين.
· ألعاب أيفون: يشتمل القسم على مجموعة كبيرة من الألعاب القوية التي يمكن تحميلها على هواتف الأيفون او الآيباد، أو الأيبود، بأحدث إصدار مثل لعبة كلاش أوف كلانس، لعبة دريم ليج 2021، لعبة فورت نايت، وبالطبع لعبة ببجي 2021، لعبة ترافيك ريدر، وغيرها من الألعاب القوية
مميزات موقع دايركت اب
كل يوم ينطلق على الساحة تطبيقات للهواتف الذكية، او الكمبيوتر، وبالطبع الألعاب الحديثة التي تجذب أكبر عدد من المستخدمين، وظلوا يبحثون عنها في كل مكان، ولهذا انفرد الموقع ببعض المزايا التي جعلت الجميع يتجه له عند تحميل تطبيق أو أحدث الألعاب أو برامج الكمبيوتر:-
· يضم الموقع عدد كبير من التطبيقات والألعاب والبرامج التي قد لا يمكن العثور عليها في مكانٍ واحد.
· يمكن من خلال الموقع تحميل كل الإصدارات الحديثة لأحدث الألعاب التي تعمل على جميع أنواع الهواتف الذكية.
· يتم تحديث جميع التطبيقات والألعاب بشكل مستمر.
للذهاب إلى الموقع اضغط على الرابط : https://directapp.net
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· يتم فحص كل البرامج والألعاب والتطبيقات قبل تحميلها حتى يتم التأكد أنها خالية من الفيروسات.
· الموقع يحرص على تقديم كل جديد وحصري في عالم التكنولوجية بالإضافة إلى الحصول على أقوى البرامج والألعاب المدفوعة مجانًا.
· يتوفر بالموقع شريط بحث أعلى الصفحة يمكن من خلاله كتابة اسم اللعبة، أو التطبيق أو البرنامج، ثم الضغط على بحث، للعثور عليه بشكل أسرع.
· يحرص الموقع على توفير التطبيقات والألعاب بمساحة قليلة، حتى يستطيع جميع المستخدمين تحميل أكبر عدد من التطبيقات دون نفاذ مساحة الهاتف.