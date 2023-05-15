الإثنين 15 مايو 2023
توقيت مصر 14:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

هاجمته صحف فرنسية.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في مباراة "دعم المثليين"

بعد انسحابه بسبب فضيحة جنسية.. لمن سيمنح محرم إنجه أصوات داعميه؟

الإعلان عن غرامة ممارسة الرذيلة في منتزه الإسكندرية

تحذير عاجل من السعودية لجميع الوافدين

هل يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة؟.. اجتماع هام ينتظره الملايين

تلميحات وحرب كلام بين "ساويرس" و عمرو أديب (فيديو)

"لا مسامحتك حي أو ميت".. مي العيدان تهاجم أحمد بدير بسبب تطور مفاجئ

"قفشتها".. محمود يلجأ للمحكمة لتطليق عروسته بعدما اكتشف الصدمة ثاني يوم زواج

بعد قرار المحكمة.. اتحاد الكرة يكشف مصير "كهربا"

زوجة سعودية تضبط خادمتها أثناء ممارسة الرذيلة مع السائق وتتهم ابنها بمعاشرتها

مقارنة بسعره الرسمي.. مفاجأة صادمة في سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء

842
الدولار
الإثنين، 15-05-2023 11:02 ص

حالة من الانخفاض وعدم الاستقرار تشهدها السوق السوداء في مصر، وذلك نتيجة تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازي، ما أدى إلى انخفاض حاد لسعر العملة الخضراء بالسوق السوداء.
وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء حتى وصل في بعض الأحيان إلى ما دون الـ 35 جنيه للدولار الواحد مقابل 30.95 جنيه في البنوك.
جاء تراجع الدولار في السوق السوداء عقب تأكيدات مصادر مصرفية أن البنك المركزي ليس لديه نيه في تعويم الجنيه حيث أن المتحكم في سعر الدولار هو آلية العرض والطلب.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تعافي الجنيه المصري في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، حيث تم تداول عقد الجنيه لمدة شهر واحد حول 32.9 للدولار الخميس الماضي، بعد التعافي من أدنى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 35.3 في 25 أبريل.
يذكر أن عقد الجنيه المصري الآجل لمدة 12 شهراً كان عند 43.3 للدولار خلال الفترة الماضية.
ويتأثر سعر الدولار في السوق السوداء بالعديد من العوامل، مثل قوة الاقتصاد المصري، نشاط السوق الأسود والإمدادات والطلبات على العملة الأجنبية والأحداث السياسية والاقتصادية في البلد وعلى الصعيد الدولي، فضلا عن سياسة العرض والطلب على الدولار والبنك المركزي المصري.

حافظ سعر الدولار بالبنوك العاملة في مصر، على استقراره اليوم الاثنين 15 مايو 2023، حيث سجل الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري سعر 30.83 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

وعلى الرغم من إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، إلا أن الدولار حافظ على استقرار سعر صرفه في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري.

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيهًا، وسجل في البنك التجاري الدولي سعر 30.85 جنيهًا للشراء، 30.95 جنيهًا للبيع.

بينما سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا، وسجل في بنك قناة السويس سعر 30.85 جنيهًا للشراء، و30.95 جنيهًا للبيع.

إقرأ ايضا

2022090804010414

رقم مفاجأة.. مصرفيون يتوقعون سعر صادم للدولار بنهاية العام

202209080329502950

قفزة في سعر الدولار بالسوق السوداء

19_2023-638092336297629791-762

تخطى 100 جنيه في البنوك أمام هذه العملة.. سعر الجنيه أمام الدولار والعملات العربية

أخبار متعلقة

2022090804010414

رقم مفاجأة.. مصرفيون يتوقعون سعر صادم للدولار بنهاية العام

202209080329502950

قفزة في سعر الدولار بالسوق السوداء

19_2023-638092336297629791-762

تخطى 100 جنيه في البنوك أمام هذه العملة.. سعر الجنيه أمام الدولار والعملات العربية

2022090804010414

38 جنيهًا.. سعر الدولار يتراجع في السوق السوداء ويستقر بالبنوك

الدولار

بعد استقرار لما يقارب الـ 50 يومًا.. مفاجأة في سعر الدولار في أول يوم عمل للبنوك

1829527_0

تخطى 40 جنيهًا في السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم في البنوك