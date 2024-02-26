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مفاجأة في سعر الدولار اليوم في السوق الموازية

الإثنين، 26-02-2024 01:34 م

واصل سعر الدولار في السوق الموازية- السوق السوداء لتجارة العملة- تراجعه لليوم الثالث على التوالي خلال تعاملات اليوم، بعد الإعلان رسميا عن إتمام أكبر صفقة استثمارية في مدينة رأس الحكمة، وفق ما قاله أحد المراقبين.
وبحسب المراقب، انخفض سعر الدولار في السوق السوداء بنحو جنيه ليتراجع إلى 48 جنيها خلال تعاملات اليوم  مقارنة بنحو 49 جنيها أمس، مع استمرار حالة الخوف والحذر بين المضاربين من عودة المركزي إلى مرونة سعر الصرف مع بدء دخول دولارات مدينة رأس الحكمة.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الجمعة توقيع صفقة استثمارية كبرى مع دولة الإمارات، ممثلة في شركة أبو ظبي القابضة "ADQ" لضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار في مدينة رأس الحكمة.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، إن إجمالي قيمة الصفقة الاستثمارية لمدينة رأس المال يبلغ 35 مليار دولار سيتم تلقيها على دفعتين الأولى بقيمة 15 مليار دولار خلال أسبوع، والثانية بقيمة 20 مليار دولار خلال شهرين قادمين.
وتواجه مصر أزمة كبيرة في نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء لتجارة العملة بعد خروج نحو 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة التي يطلق عليها الأموال الساخنة لسرعة خروجها- المتمثلة في الاستثمار في أدوات الدين الحكومية- خلال النصف الأول من 2022.
وبلغت فجوة سعر الدولار في السوق الموازية والموازية قبل الانخفاض الكبير في الدولار أكثر من الضعف حيث يتداول داخل القطاع المصرفي قرب 31 جنيها وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي.

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