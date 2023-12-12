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مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء

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دولار
الثلاثاء، 12-12-2023 01:27 م


حافظ سعر الدولار اليوم في مصر على استقراره خلال تعاملات الثلاثاء 12 ديسمبر في البنوك والصرافات، فيما شهد تقلباً في السوق السوداء ما بين هبوط وصعود.

سعر الدولار في مصر
ثبت سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

السوق السوداء للدولار
وتراوح سعر الدولار في السوق السوداء ما بين 48 جنيها و50 جنيها.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.
سعر الدولار في بنك cib
وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
وثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة
وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة على مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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