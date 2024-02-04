مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء ويسجل هذا الرقم في البنوك

الأحد، 04-02-2024
02:35 م
واصل سعر الدولار
في مصر
اليوم الأحد 4 فبراير 2024، استقراره عند نفس مستوياته في البنوك والصرافات، في أول يوم عمل بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة.
وقرر البنك المركزي المصر
ي الخميس الماضي رفع سعر الفائدة 2% لتصل إلى مستويات 21.25%، 22.25% للإيداع والإقراض على الترتيب، ما دفع الدولار في السوق السوداء للتراجع الحاد ليفقد 9 جنيهات من قيمته خلال يومين.
وسجل سعر الدولار
في السوق السوداء "الموازية" 64 جنيها مقابل 73 جنيها الخميس الماضي بحسب متعاملين.
سعر الدولار
مقابل الجنيه المصر
ي
جاء سعر الدولار
في البنك المركزي المصر
ي عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة
وصل سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء إلى 64 جنيها.
هل سينخفض سعر الدولار
في مصر
؟
تتوقع تقارير حكومية أن يصل سعر الدولار
في مصر
خلال عام 2024 إلى مستويات 37.40 جنيه، بما يعني عدم انخفاض سعر الدولار
في مصر
.
سعر الدولار
اليوم في البنوك المصر
ية
حقق سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه بالبنوك المصر
ية مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك القاهرة
سجل سعر الدولار
الأمريكي مقابل الجنيه المصر
ي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.
سعر الدولار
اليوم في البنك الأهلي
ثبت سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه المصر
ي في البنك الأهلي المصر
ي (أكبر بنك حكومي) عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك مصر
ناهز سعر الدولار
اليوم في بنك مصر
مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك الإسكندرية
في بنك الإسكندرية، قُدر سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه بقيمة 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.
سعر الدولار
في بنك CIB
حافظ سعر الدولار
اليوم في مصر
في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
ثبت سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في شركات الصرافة
وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة إلى مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.