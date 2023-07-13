مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء وفي البنوك رسميًا

سجل الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 13 يوليو 2023 استقراراً ملحوظاً بحسب آخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات في البنوك المصرية.

سعر الدولار في السوق السوداء

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم الخميس 13 يوليو 2023، بحسب آخر تحديث وارد.

ويتراوح سعر الدولار في السوق السوداء مابين 34 و35 جنيهًا في الوقت الذي استقر سعر الدولار في البنوك المصرية عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سجل الدولار فى البنك الاهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار فى بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل الدولار فى البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل الدولار فى بنك الكويت الوطني نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلى

سجل الدولار فى بنك قطر الوطني الأهلى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.