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مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك

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الثلاثاء، 04-06-2024 01:52 م


شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4-6-2024، انخفاض مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل البنك المركزى المصرى سعر البيع للدولار اليوم 47.21 جنيه للشراء و47 جنيها للبيع، بينما سجل سعر بيع الدولار اليوم بالاسواق 47.21 جنيه  للشراء و47 للبيع.

فيما سجل البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 47.2 جنيه للشراء، 47.1 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 47.2 للشراء، 47.1 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 47.2 للشراء، 47.1 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.2 جنيه للشراء.

 

47.1 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

47.2 جنيه للشراء.

 

47.1 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.2 جنيه للشراء.

 

47.1 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.2 جنيه للشراء.

 

47.1 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.2 جنيه للشراء.

 

47.10 جنيه للبيع

 

 

وكان  البنك المركزى المصرى سجل أمس الإثنين سعر البيع للدولار 47.40 جنيه للشراء و47.26 جنيه للبيع، بينما سجل سعر بيع الدولار اليوم بالأسواق 47.74 جنيه للشراء و47.21 جنيه للبيع.

فيما سجل البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 47.37 للشراء، 47.27 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 47.37 جنيه  للشراء، 47.27 جنيه للبيع ، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 47.37 للشراء ، 47.27 جنيه للبيع.

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