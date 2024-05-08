مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك الرسمية

تراجع سعر
الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء،
بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى، مقارنة بأسعار أمس.
سعر الدولار :
البنك الأهلي
المصري: 47.67 جنيه للشراء، و47.80 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.67
جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.
البنك التجاري
الدولي: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.
بنك البركة:
47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.
بنك قناة
السويس: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.
بنك كريدي
أجريكول: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي
الإسلامي: 47.77 جنيه للشراء، و47.87 جنيه للبيع بتراجع 23 قرشا للشراء والبيع.