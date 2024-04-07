الأحد 07 أبريل 2024
توقيت مصر 14:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم.. وهذا سعر الريال السعودي

هالة صدقي: أهلي رفضوا زواجي من مسلم رغم حبي له.. وجد صديقتي وقع في غرامي

قرار مفاجئ.. الخطيب يصدم لاعبي الأهلي ويرفض طلبهم

أخبرها بأنه ضابط شرطة.. مسؤول يهتك عرض فتاة كانت رفقة صديقها داخل مكتبه في حديقة الأسماك

أول تعليق من حسن شاكوش على حلقته مع طليقته في "رامز جاب من الأخر"

من المسافة صفر.. القسام: قتلنا 11 من جنود الاحتلال في معارك خان يونس

نهاية مأساوية.. انتحار شاب وحبيبته في الصعيد بعد فشل زواجهما

رسالة مفاجئة من جماهير الأهلي لتركي آل الشيخ بعد إلغاء المباراة ضد الزمالك في السعودية

الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 4 من جنوده في اشتباكات مع المقاومة بخان يونس

ترند جوجل.. ريم طارق تشتم رامز جلال وترفض استكمال الحلقة (فيديو)

مفاجأة في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم.. وهذا سعر الريال السعودي

IMG-20240407-WA0018
الدولار
الأحد، 07-04-2024 01:12 م


ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 7-4-2024، وفقا للتحديثات الصباحية في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 51.06 جنيه للشراء، و51.43 جنيه للبيع.
ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:
سعر الدولار اليوم
47.32 جنيه للشراء.
47.42 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
51.06 جنيه للشراء.
51.43 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
59.50 جنيه للشراء.
59.97 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
12.61 جنيه للشراء.
12.64 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
153.16 جنيه للشراء.
154.25 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
12.89 جنيه للشراء.
12.91 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري
12.01 جنيه للشراء.
13 جنيه للبيع.

إقرأ ايضا

IMG-20240404-WA0014

قفزة غير متوقعة في سعر الدولار اليوم ليسجل هذا الرقم

IMG-20240402-WA0016

مفاجأة في بنكين.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

IMG-20240402-WA0023

سر قوة الدينار الكويتي.. العملة الأقوى في العالم

أخبار متعلقة

IMG-20240404-WA0014

قفزة غير متوقعة في سعر الدولار اليوم ليسجل هذا الرقم

IMG-20240402-WA0016

مفاجأة في بنكين.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

IMG-20240331-WA0019

مفاجأة.. سعر الدولار يصعد أمام الجنيه اليوم بالبنوك

2116376_0

12 قرش.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك رسميًا

IMG-20240321-WA0011

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ في بنكين ويسجل هذا الرقم

IMG-20240318-WA0018

في البنوك والسوق السوداء.. كم وصل سعر الدولار اليوم؟