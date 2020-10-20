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مفاجأة غير متوقعة.. نزيف حاد للدولار أمام الجنيه

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الدولار
 
الثلاثاء، 20-10-2020 04:03 م الطيب حسين
في مفاجأة غير متوقعة، سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه هبوطًا حادًا اليوم الثلاثاء، بلغ في بنك قناة السويس 4 قروش، مقارنة بمستواه يوم أمس.


في بنك قناة السويس، هبط سعر الدولار 4 قروش مسجلًا 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة هبط السعرقرشان مسجلا 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.


واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر،

كما هبط قرشًا واحدًا في لنك كريدي أجريكول، مسجلا 15.64 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

بينما استقر في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وظل ثابتا في البنك التجاري الدولي عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.
 

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