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مفاجأة صادمة في سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء وهذا أعلى سعر في البنوك

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الدولار
الأحد، 22-10-2023 01:35 م

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم استقراراً ملحوظاً بحسب آخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات في البنوك المصرية.

متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:
سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:
وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي
سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد
سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
سجل الدولار فى المصرف العربي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي
سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
سجل الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في السوق
قفز سعر الدولار في السوق السوداء وتغير من تاجر إلى آخر وفق بعض المتعاملين، حيث قال إن يترواح ما بين ٤٣ إلى ٤٤ جنيهًا.

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