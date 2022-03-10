مفاجأة صادمة.. سعر الدولار يصل لـ 17.25 جنيهًا

الخميس، 10-03-2022
09:27 ص
توقع محللون لدى بنك الاستثمار الأمريكي "جيه.بي مورغان" أن تكون
هناك حاجة إلى خفض كبير في قيمة الجنيه
المصري.
وقال المحللون -بحسب "رويترز"-: "نتوقع أن تكون هناك حاجة
الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف"، مقدرًا أن الجنيه
المصري حاليا أعلى من
قيمته بأكثر من 15%.
وطرح البنك الأمريكي عدة سيناريوهات، الأول يتمثل في عدم خفض قيمة العملة،
وسيناريو مشابه للفترة 2014-2015 عندما سمحت السلطات للعملة بالانخفاض حوالي 5%،
والثالث يتمثل في خفض أكبر في القيمة في إطار برنامج جديد مع صندوق النقد.
ونتج عن تحليل السيناريو هذا انخفاضًا محتملًا مرجحًا بنسبة 8.5% عن السعر
الحالي مقابل الدولار
الأميركي؛ مضيفًا أن سعره المستهدف هو انخفاض العملة إلى
17.25 جنيه للدولار.
وتشير بيانات "رفينيتيف"، إلى أن سعر العملة المصرية بلغ مؤخرا
15.72 جنيه للدولار، منخفضة حوالي 10% عن السعر المستهدف لبنك "جيه.بي مورغان".
وبسبب الحرب في أوكرانيا، تواجه مصر تكاليف أعلى بسبب احتياجها الشديد
لاستيراد القمح، إضافة إلى فقدها عائدات من السياحة من الزائرين الروس
والأوكرانيين لمنتجعات البحر الأحمر.