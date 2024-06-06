مفاجأة.. سميح ساويرس يعلن إفلاس إحدى شركاته

أعلنت شركة FTI Group، ثالث أكبر شركة سياحة في أوروبا، والتي يمتلك رجل الأعمال المصري سميح ساويرس الأغلبية فيها بنسبة 75.1 بالمائة، أنها رفعت دعوى إفلاس أمام محكمة ميونيخ الإقليمية.

وجاء ذلك بالتزامن مع استمرار انخفاض الحجوزات حتى بعد عرض شراء بقيمة يورو واحد في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى إصرار العديد من الموردين على الحصول على الدفعات المقدمة، والتي لم تعد FTI قادرة على توفيرها. حسب رويترز.

وفتحت المجموعة خط ساخن وموقع إلكتروني للعملاء، وسيتعين عليها إما إلغاء جميع الرحلات أو إكمالها جزئيًا فقط اعتبارًا من 4 يونيو الجاري، مما قد يؤثر على الآلاف من المصطافين في بداية موسم الصيف المزدحم بالسفر.