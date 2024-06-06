الخميس 06 يونيو 2024
توقيت مصر 12:38 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

محمد صلاح يسبب أزمة جديدة في ليفربول

فشل في مراودة زوجة أخيه المريض فاغتصب زوجة صديقه ثم حرقها

جلبت له صديقة ابنتها.. مفاجأة بشأن شريكة سفاح التجمع

شاهد.. ضبط رجل و3 سيدات مصريات في مكة والكشف عن جريمتهم

مفاجأة.. سميح ساويرس يعلن إفلاس إحدى شركاته

"بتجيلي الشقة وتعرف شباب أخرين".. العثور على فتاة مقتولة وضبط الجاني بالخليفة

بعد العثور عليه.. مصدر أمني يكشف سبب وفاة المواطن السعودي المفقود

فيديوهات مخلة مع رجال.. الراقصة دوسة: الحرام فلوسه كتير

حسام حسن يفجر مفاجأة عن خلافه مع محمد صلاح

قرار عقابي لجميع لاعبي الأهلي بعد تصريحات "أفشة"

مفاجأة.. سميح ساويرس يعلن إفلاس إحدى شركاته

download
ا
الخميس، 06-06-2024 11:01 ص

أعلنت شركة FTI Group، ثالث أكبر شركة سياحة في أوروبا، والتي يمتلك رجل الأعمال المصري سميح ساويرس الأغلبية فيها بنسبة 75.1 بالمائة، أنها رفعت دعوى إفلاس أمام محكمة ميونيخ الإقليمية.

 

وجاء ذلك بالتزامن مع استمرار انخفاض الحجوزات حتى بعد عرض شراء بقيمة يورو واحد في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى إصرار العديد من الموردين على الحصول على الدفعات المقدمة، والتي لم تعد FTI قادرة على توفيرها. حسب رويترز.

وفتحت المجموعة خط ساخن وموقع إلكتروني للعملاء، وسيتعين عليها إما إلغاء جميع الرحلات أو إكمالها جزئيًا فقط اعتبارًا من 4 يونيو الجاري، مما قد يؤثر على الآلاف من المصطافين في بداية موسم الصيف المزدحم بالسفر.

إقرأ ايضا

1.-register-at-slotspalace-casino-1

ما يميز كازينو Slotspalace عن منافسيه

2024_1_31_10_5_7_981

الدولار يعاود الارتفاع من جديد.. كم وصل في البنوك؟

Capture

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك