مفاجأة.. سعر الدولار يهبط لهذا الرقم لأول مرة منذ التعويم

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دولار
الدولار
الثلاثاء، 14-05-2024 01:39 م

واصل سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، تراجعه خلال تعاملات الثلاثاء 14 مايو 2024، في أغلب البنوك العاملة في السوق المصري.

ووصل سعر الدولار في أغلب البنوك إلى مستوى 47 جنيهًا، متراجعًا من مستويات أمس الأول التى كانت تدور حول 47.20 جنيه، فيما تشير أغلب التوقعات إلى استمرار الاتجاه الهبوطي للعملة الأمريكية في مقابل الجنيه المصري.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

هبط متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوى 46.98 جنيه للشراء، 47.12 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ناهز سعر الدولار في البنك الأهلي المصري في التعاملات الأخيرة مستوى 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر العملة الأمريكية تراجعًا مقابل الجنيه ليبلغ 47.02 جنيه للشراء، و47.12  جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدولار اليوم نحو 47.02 جنيه للشراء و47.12 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

قُدر سعر الدولار في البنك التجاري بقيمة 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وصل الدولار في بنك القاهرة إلى 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

جاء سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 47 جنيهًا للشراء، و47.10 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف المتحد

حقق الدولار في المصرف المتحد مستوى 47 جنيهًا للشراء، و47.10 جنيه للبيع.

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