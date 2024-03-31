مفاجأة.. سعر الدولار يصعد أمام الجنيه اليوم بالبنوك





استقرت أسعار صرف الدولار وتباينت العملة الأوروبية "اليورو" والجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، في تعاملات، اليوم الأحد "بداية التعاملات الأسبوعية" في البنوك العاملة بمصر.



ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" سجل سعر صرف الدولار 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي "خاص" سجل الدولار 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري.. سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 47.34 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية.. تباينت أسعار صرف العملة الأوروبية "اليورو" شراءً وبيعًا.. ففي البنك الأهلي سجلت 50.98 جنيه للشراء و51.26 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجلت العملة الأوروبية استقرارا لتصبح 51.01 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي استقرت أيضا لتصبح 51.01 جنيه للشراء و51.38 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري.. سجلت العملة الأوروبية 51.07 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع.

فيما تباينت أسعار صرف الجنيه الإسترليني.. ففي البنك الأهلي سجل 59.71 جنيه للشراء و60 جنيها للبيع.. وفي بنك مصر سجل 59.59 جنيه للشراء و59.97 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 59.59 جنيه للشراء و59.97 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري.. سجل الجنيه الإسترليني 59.73 جنيه للشراء و59.89 جنيه للبيع.

وعربيا.. سجل الريال السعودي 12.61 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 12.90 جنيه للشراء و12.92 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 153.31 جنيه للشراء و154.26 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.