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مفاجأة.. سعر الدولار رسميًا يقترب من 28 جنيهًا

2022090804010414
الدولار
Native
Teads
السبت، 07-01-2023 10:15 ص

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ارتفاعًا في عدد من البنوك العاملة في مصر اليوم السبت 7-1-2023، حيث جاءت الأسعار بالبنوك المصرية في بداية التعاملات كالتالي:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في البنك الأهلي المصري:
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت بالبنك الأهلي المصري 27.1 جنيه للبيع، 27.5 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في بنك التعمير والإسكان:
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان 27 جنيهًا للبيع، و27.1 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك CIB:
سجل سعر الدولار 27 جنيهًا للبيع، و27.1  جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس:
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري  اليوم السبت 27.15 جنيه للبيع، و27.25 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة:
سجل سعر الدولار 27.15 جنيه للبيع، و27.25 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري:
 سعر الدولار 27.11 جنيه للبيع، 27.01 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي:
 سجل سعر الدولار 27.15 للبيع، 27.25 للشراء.

الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي QNB:
 سجل سعر الدولار 27 جنيهًا للبيع، و27.1 للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
سجل سعر الدولار 27.2 جنيه للبيع، 27.25 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد:
 سجل سعر الدولار 27.15 للبيع، و27.25 للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك HSBC:
سجل سعر الدولار 27.15 للبيع، و27.25 للشراء.

الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية:
سجل سعر الدولار 27.15 للبيع، و27.25 للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر:
سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم السبت 27.5 للبيع، 27.1 للشراء.
 

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