مفاجأة.. سعر الدولار رسميًا يقترب من 28 جنيهًا

السبت، 07-01-2023
10:15 ص
سجل سعر الدولار
مقابل الجنيه المصر
ي، ارتفاعًا في عدد من البنوك
العاملة في مصر
اليوم السبت
7-1-2023، حيث جاءت الأسعار بالبنوك
المصر
ية في بداية التعاملات كالتالي:
سعر الدولار
مقابل
الجنيه المصر
ي اليوم السبت في البنك الأهلي المصر
ي:
سجل سعر الدولار
مقابل الجنيه المصر
ي اليوم السبت بالبنك الأهلي المصر
ي 27.1 جنيه للبيع، 27.5 جنيه
للشراء.
سعر الدولار
مقابل
الجنيه المصر
ي اليوم السبت في بنك التعمير والإسكان:
سعر الدولار
مقابل
الجنيه في بنك التعمير والإسكان 27 جنيهًا للبيع، و27.1 جنيه للشراء.
سعر الدولار
مقابل
الجنيه المصر
ي اليوم في بنك CIB:
سجل سعر الدولار
27 جنيهًا للبيع، و27.1 جنيه للشراء.
سعر الدولار
اليوم
مقابل الجنيه المصر
ي في بنك قناة السويس:
سجل سعر الدولار
مقابل الجنيه المصر
ي اليوم السبت 27.15 جنيه
للبيع، و27.25 جنيه للشراء.
سعر الدولار
مقابل
الجنيه المصر
ي في بنك البركة:
سجل سعر الدولار
27.15 جنيه للبيع، و27.25 جنيه للشراء.
سعر الدولار
مقابل
الجنيه المصر
ي في البنك المركزي المصر
ي:
سعر الدولار
27.11 جنيه للبيع، 27.01 جنيه للشراء.
سعر الدولار
مقابل
الجنيه المصر
ي في البنك المصر
ي الخليجي:
سجل سعر الدولار
27.15 للبيع، 27.25 للشراء.
الدولار مقابل
الجنيه المصر
ي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB:
سجل سعر الدولار
27 جنيهًا للبيع، و27.1 للشراء.
سعر الدولار
مقابل
الجنيه المصر
ي في مصر
ف أبو ظبي الإسلامي:
سجل سعر الدولار
27.2 جنيه للبيع، 27.25 جنيه للشراء.
سعر الدولار
مقابل
الجنيه المصر
ي في المصر
ف المتحد:
سجل سعر الدولار
27.15 للبيع، و27.25 للشراء.
سعر الدولار
مقابل
الجنيه المصر
ي في بنك HSBC:
سجل سعر الدولار
27.15 للبيع، و27.25 للشراء.
الدولار مقابل
الجنيه المصر
ي في بنك الإسكندرية:
سجل سعر الدولار
27.15 للبيع، و27.25 للشراء.
سعر الدولار
مقابل
الجنيه المصر
ي في بنك مصر
:
سجل سعر الدولار
في بنك مصر
اليوم السبت 27.5 للبيع، 27.1 للشراء.