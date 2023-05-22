مفاجأة.. الدولار يهبط 6 جنيهات اليوم الإثنين في السوق السوداء

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 22-5-2023 هزة قوية في السوق السوداء، وذلك بالتزامن مع استقراره في البنوك للشهر الثالث على التوالي.

وتراجع الأمريكي في السوق الموازية نتيجة عدة أسباب منها، ارتفاع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي من العملات الأجنبية بنحو 104 ملايين دولار، ليبلغ نحو 34.551 بنهاية شهر أبريل 2023، مقارنة بنحو 34.447 مليار دولار بنهاية مارس 2023.

الدولار

كما قرر تجار السيارات بمقاطعة شراء الدولار من السوق السوداء، وكذلك تصريحات رئيس الوزراء حول أن الدولار مقوم بأكثر من سعره مقابل الجنيه، فضلا عن تصريحات وزير المالية حول قدرة الدولة على سداد التزاماتها المالية وتحسن سعر الصرف مع نهاية العام الحالي.

6 جنيهات

وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء إلى مستوى 35 جنيها إلى 37 جنيها بعدما سجل 40 و41 قبل أيام، بتراجع نحو 6 جنيهات.

بشرى سارة

وفي سياق متصل، قال محمد معيط وزير المالية أوردتها وكالة بلومبرج، إن إيرادات السياحة المتوقعة بنهاية السنة المالية 2022 - 2023، التي تنتهي 30 يونيو، قد تصل إلى 14 مليار دولار، موضحا أنه في ديسمبر من العام الحالي ستشهد البلاد بدء التعافي واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، وبدء السيطرة على التضخم، فيما ارتفع الجنيه أمام العملة الامريكية في سوق العقود الآجلة، حيث تم تداول عقد الجنيه لمدة شهر واحد حول 32.9 ، بعدما سجل 35.3 قبل أيام.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.