مفاجأة.. الدولار يصل لـ 21 جنيهًا

الإثنين، 22-08-2022
09:20 ص
قال الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية هاني جنينة،
إن الدولار
الأمريكي سيواصل الارتفاع أمام الجنيه
المصري خلال الفترة المقبلة.
وذكر جنينة في مقابلة مع "العربية": "إننا
نقترب من فترة مماثلة لما حدث في 3 نوفمبر 2016 عندما تم تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار
الفائدة بواقع 3%، وكانت هذه القرارات في اجتماع استثنائي للمركزي المصري".
وتوقع أن يرتفع الدولار
إلى حاجز الـ20 أو 21 جنيها قريبا
جدا خلال فترة الشهر أو الشهر ونصف المقبل.
ويرى جنينة، أن الأسباب التي ذكرها البنك المركزي لتثبيت
أسعار الفائدة تتضمن انخفاض الأسعار عالميا بما فيها أسعار النفط، وتنامي فرص ظهور
ركود في العالم ككل خلال عام 2023.