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مع اقتراب اجتماع المركزي.. سعر الدولار اليوم رسميًا وفي السوق السوداء

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مع اقتراب اجتماع المركزي.. سعر الدولار اليوم رسميًا وفي السوق السوداء

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الدولار
الثلاثاء، 31-10-2023 01:25 م


استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه بالبنوك، مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة السائدة في البنوك المصرية.

ويجتمع البنك المركزي المصري للمرة السابعة خلال العام الجاري لتحديد أسعار الفائدة وسط تباين في التوقعات ما بين الرفع والتثبيت خلال الاجتماع.

الدولار في السوق السوداء
وأصيبت التعاملات في السوق السوداء بالشلل بسبب قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة وسط ترقب للصعود الساعات المقبلة، حيث يتداول الدولار في السوق الموازية بين 45.5 جنيها و 46.80 جنيها

وحدد متعاملون بالسوق أسباب الشلل في السوق السوداء والتي تأتي في مقدمتها قرارات البنك المركزي المصري قبل أيام بشأن تخفيف القيود على استخدام بطاقات الائتمان وفتح الحدود القصوى لاستخدامها.

سعر الدولار في السوق السوداء ؟
استقر سعر الدولار بالسوق السوداء بين 45.5 جنيها و 46.80 جنيها للدولار. 

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك CIB
وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
وثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة
وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة على مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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