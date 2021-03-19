الجمعة 19 مارس 2021
توقيت مصر 15:11 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"دولة الخلافة" تلغي أحكام الشريعة وتطبق القانون السويسري(فيديو)

مفاجأة حول فيديو وفاة «سعودي» بعد التطعيم بلقاح أسترازينيكا

«شيخ الأزهر» تنازل عن راتبه ويخدم نفسه بشقته وأسلمت بسببه عائلة فرنسية

تفاصيل اتهام الممثل الأمريكي "أرمي هامر" بالاغتصاب

وفاة رائد لبيب.. المخرج الذي أمتعنا بـ " الكاميرا الخفية"

ملياردير غامض يسعى لانتزاع مواجهة "أنتوني جوشوا" و"تايسون فيوري" من السعودية

السعودية تضع شرط جديد وعاجل للسماح للأشخاص بالحج

وفاة العلاّمة محمد علي الصابوني صاحب "صفوة التفاسير"

"السياحة" تعلن عن موعد الحدث الذي ينتظره العالم

سر استبدال متاحف فرنسا الأرقام الرومانية بالعربية

ADS
 

معيط : ٧ مليارات جنيه ضرائب ورسوم جمارك الإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 19-03-2021 10:40 ص متابعات- أمينة عبد العال
تلقي الدكتور محمد معيط وزير المالية تقرير من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة حسام حمزة، قامت بالإفراج خلال فبراير الماضي عن مشمول ١٤ ألفًا و٩٦٤ شهادة جمركية «وارد نهائي»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والسيارات وقطع الغيار، والدخان، والبضائع العامة.
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد خلال شهر فبراير الماضي، بلغت مليارًا و٩٢٢ مليونًا و١٦٧ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات نحو ٥ مليارات و ٧٥٣ مليونًا و٥٤١ ألف جنيه، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه .
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول ٩ آلاف و٢٨٣ بيانًا جمركيًا خلال شهر فبراير الماضي، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة منها: «الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس».
أضاف التقرير أن الإدارة العامة للمنافذ قامت بتحصيل رسوم زيادة وزن لـ ٦٨٣ بيانًا جمركيًا بإجمالي ٤ ملايين و٢٦٣ ألف جنيه خلال ذات الفترة.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر فبراير الماضي، بلغت ٧ مليارات و٣٥ مليونًا و٩١٣ ألف جنيه.
 

إقرأ ايضا

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

WhatsApp Image 2021-03-17 at 10.34.35 AM

"أماكن" تطرح مزاد "اليمامة" بمواقع مُميزة في منطقة الخرج والافلاج

وزير المالية

لكل موظفي الدولة.. اعرف قيمة راتبك في شهر يوليو بعد الزيادة

أخبار متعلقة

وزير المالية

لكل موظفي الدولة.. اعرف قيمة راتبك في شهر يوليو بعد الزيادة

وزير المالية

«فيتش»: الاقتصاد المصري يُحقق معدل نمو ٣٪ للعام المالي

وزير المالية

بشري سارة من الجمارك للسيارات الكهربائية المستعملة

ميداليات تذكارية لبطاركة الكنيسة الأرثوذكسية

المالية : ميداليات تذكارية لبطاركة الكنيسة الأرثوذكسية

وزير المالية

المالية : التوقيعات الإلكترونية لـ ٥٢ ألف موظف بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزير المالية

المالية : ٥,٣ مليار جنيه لصرف منحة العمالة غير المنتظمة منذ بداية «الجائحة» وحتى الآن