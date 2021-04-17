معيط : ٢,7 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الدخيلة ودمياط

السبت، 17-04-2021
01:26 م
متابعات- أمينة عبد العال
تلقي
الدكتور محمد معيط وزير المالية
، تقرير من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك
، أشار
فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 11 ألفًا و488 شهادة جمركية واردة بجمارك «الدخيلة
»
و«دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز،
والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب،
والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار موتوسيكلات، وسيارات»، خلال شهر مارس الماضي.
أضاف
التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة
»
و«دمياط»، بلغت 451 مليونًا و939 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة
والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي ٢ مليار و502 مليون و746 ألف جنيه
، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه.
أوضح
التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة
» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول ٤
آلاف و627 بيانًا جمركيًا خلال شهر مارس الماضي، معظم أصنافها من السلع الإستراتيجية،
والبضائع العامة مثل: «الألمونيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، ورمل، وخردة
حديد»، بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات و200 مليون و440 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر
المُحصلة نحو 7 ملايين و13 ألف جنيه.
أشار
التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى
المحصلة بجمارك «الدخيلة
» و«دمياط»، خلال شهر مارس الماضي بلغت نحو ٢ مليار و713 مليونًا
و491 ألف جنيه.