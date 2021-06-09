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معيط: هذا هو سبب فشل الإصلاح الاقتصادي في السابق

وزير المالية
وزير المالية
Native
الأربعاء، 09-06-2021 09:40 ص متابعات- أمينة عبد العال
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الكثير من برامج الإصلاح الاقتصادي في العهود السابقة لم تنجح بسبب عدم وجود برامج حماية اجتماعية، مضيفا: "هناك برامج فى الإصلاح الاقتصادي لم تنجح بسبب أن الحماية الاجتماعية لم تسير معها بنفس الفاعلية والقوة، وبدا أن هناك إدراكا بأن برامج الحماية الاجتماعية مهمة لنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي
وأضاف وزير المالية ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر عبر برنامجه "يحدث فى مصر": برامج الحماية الاجتماعية لها تأثير وتمس طبقة من الشعب، ولا بد من حمايتها، والدولة تبنى نظام تأمين صحي شامل بدأ فى بورسعيد، وتحسن أحوال أصحاب المعاشات وتوفر خدمات توصيل الغاز للمنازل وسكن اجتماعي ودعم رغيف العيش والسلع التموينية، ومتابعا: عشرات المليارات تدعم المواطن لتوفير حماية اجتماعية له.
وأشار الوزير إلى أننا نتعامل بشكل مستمر مع تحسين مستوى المعيشة للمواطن، ونعمل منذ 2016 في إصلاح العديد من المجالات ونحقق إصلاح مستدام، والإصلاح مستمر بلا توقف وليس هناك موعد أقصى له، ولو توقف الإصلاح لعادت الأمور كما كانت فى الماضي، والإصلاح يحسن معيشة المواطن.
 

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