مصر تعود للسوق الدولية بطرح قيمته ٣,٧٥ مليار دولار

نجحت
مصر ممثلة في وزارة المالية
في العودة إلى سوق السندات الدولية رغم استمرار حالة عدم
اليقين والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات
جائحة كورونا
حيث استطاعت وزارة المالية
بنجاح تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة ٣,٧٥
مليار
ات دولار على ثلاث شرائح ( ٥، ١٠،
٤٠ سنة) وبقيم مصدرة تبلغ ٧٥٠ مليون دولار، و١,٥ مليار
دولار، و١,٥ مليار
دولار على
التوالي.
شهد
الطرح
نجاح وزارة المالية
في إصدار السندات وتحقيق أسعار فائدة جيدة جدًا وأقل بكثير
من الأسعار المحققة خلال السنوات الماضية بل إن سعر العائد المحقق على السندات ذات
الأجل لمدة خمس سنوات ولمدة ٤٠ عامًا يعتبران الأقل على الإطلاق منذ بداية قيام مصر
بإصدار سنداتها الدولية، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه .
شهد
الطرح
طلبات شراء قوية ومتزايدة للمستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغوافية والدول
حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى ١٦,٥ مليار
دولار خلال الطرح
وذلك قبل قيام البنوك المروجة للطرح
وفقًا لتعليمات وزارة المالية
بالإعلان عن خفض
أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات فى بداية الطرح
نتيجة وجود طلبات شراء
قوية من عدد كبير من كبار المستثمرين الدولية فى السندات الدولية.
أكد
الدكتور محمد معيط وزير المالية
، أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية
المصرية الذي وصل قبل نهاية الطرح
إلى نحو ١٦,٥ مليار
دولار بما يمثل نسبة تغطية تصل
إلى٤,٤ مرة من قيمة الطرح
البالغ ٣,٧٥ مليار
دولار ساهم فى خفض معدلات أسعار الفائدة
(الكوبون) لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التى تمت خلال السنوات الماضية وذلك
للثلاث شرائح المصدرة بآجال ( ٥، ١٠، ٤٠ سنة)، كما أن أسعار الفائدة المحققة تقل بشكل
كبير وملحوظ عن أسعار الفائدة المحققة مؤخرا من قبل العديد من الدول ذات التصنيف الائتماني
المماثل بل وفى بعض الأحيان الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى من مصر وهو الأمر الذي
يؤكد تزايد ثقة المستثمرين في قدرات الاقتصاد المصري وإمكاناته بسبب النتائج الجيدة والمستمرة التي يحققها خلال السنوات الماضية.
أكد
وزير المالية
أن استمرار ثقة الأسواق الدولية في السياسات الاقتصادية والمالية
للحكومة
والسلطات المصرية ووزارة المالية
قد ساهم فى نجاح الطرح
الدولي الأخير وهو ما سيوفر
موارد مالية إضافية من النقد الأجنبي للبلاد
وكذلك سيتيح موارد مالية تساهم فى تمويل احتياجات أجهزة الموازنة وبأسعار جيدة ومنخفضة
مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج
برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من
القيادة السياسية والذي انعكس في الإبقاء على التصنيف الائتماني الحالي لمصر من قبل
أهم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
وفى
ضوء هذا الإصدار والذي يعد نجاح أخر لمصر في أسواق المال الدولية فقد استطاعت وزارة
المالية
العودة لسوق السندات الدولية في فبراير2021 (لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية
للعام المالي الحالي 2020 /2021 وبقيمة 3.75 مليار
ات دولار)، أوضح الوزير أن العودة
للأسواق الدولية في هذا التوقيت وعلى الرغم من الظروف الصعبة وحالة عدم اليقين التي
مازال يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا
يعتبر نجاح كبير. وقد أكد الوزير أن نجاح الإصدار
الدولي يعكس ثقة المستثمرين في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصري بسبب تحسن جميع
المؤشرات الاقتصادية والمالية
لمصر مما مكن الاقتصاد المصري من الصمود والتعامل مع
الصدمات الخارجية بشكل قوى ومتوازن.
كما
أوضح بان هذا الطرح
بأسواق المال الدولية سيساهم فى توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات موازنة العام المالي الحالي
٢٠٢٠/ ٢٠٢١ وسيوفر التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا
وتمويل مبادرات
التحفيز المالي واحتياجات القطاع الصحي وكذلك تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتنمية
البشرية.
قال
الوزير أن الإصدار الأخير سيساهم فى توفير مصادر تمويل إضافية لموازنة العام المالي
2020/2021 بالإضافة إلى العمل على إطالة عمر محفظة الدين الحكومي المصري وخفض متوسط
تكلفة الدين الحكومي وهى أمور ستساهم في تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وخدمة
الدين وبما يزيد من ثقة المستثمرين في استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية
العامة
والمديونية الحكومية لمصر.
أوضح
أحمد كجوك نائب وزير المالية
للسياسات المالية
أن الإقبال القوى على طرح
السندات الدولية
المصرية مكن مصر من القيام وبنجاح بإصدار السندات الدولية بالحجم المطلوب وتحقيق كذلك
أقل سعر فائدة ممكنة على السندات الدولية المطروحة، كما اوضح بان الطرح
شهد تقدم أكثر
من 400 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب فى السندات المصرية الدولية منهم 40 مستثمرًا
جديدًا يكتتبون للمرة الأولى فى السندات الدولية المصرية وهو ما يمثل استمرار لنهج
وزارة المالية
والذى يهدف الى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين فى السندات الدولية المصرية.
كما أن طلبات الشراء جاءت متنوعة بشكل كبير لتعكس رغبة عدد كبير من المستثمرين من جميع
المناطق الجغرافية بالعالم بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الآسيوية
ودول الشرق الأوسط وأفريقيا، مما أتاح حجم طلبات قوى ومتنوع ساعد وزارة المالية
فى
النهاية على خفض أسعار الفائدة على السندات المطروحة بنحو 37.5 نقطة أساس للشرائح الثلاثة
مقارنة بالأسعار الاسترشادية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح
وكذلك تم الإصدار بدون
إضافة علاوة إصدار جديدة علي أسعار الفائدة المصدرة للشرائح الثلاثة بل أن أسعار الفائدة
المحققة على السندات ذات الآجال لمدة 5 و10 سنوات جاءت اقل من الأسعار السائدة في أسوق
الثانوي قبل الطرح
وهوا مؤشر جيد جدا يعكس رغبة المستثمرين على المشاركة وبقوة في الطرح
والاستثمار فى السندات الدولية المصرية.
أوضح
أنه مع نهاية الطرح
استطاعت وزارة المالية طرح
سند ذات اجل 5 اعوام بسعر فائدة يقدر
بـ 3.875% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 4.25% وسندات الـ 10 اعوام
بنحو 5.875% مقابل عائد افتتاحى بلغ 6.25% وسندات الـ40 عامًا بسعر عائد بلغ 7.50%
مقابل عائد افتتاحي بلغ 7.875%. وتجدر الاشاره الي ان اسعار الفائدة على السندات الدولية
المصرية المصدرة فى نوفمبر 2019 وذلك قبل الجائحة كانت اعلى حيث بلغ سعر الفائدة على
السندات ذات الاجل 4 سنوات نحو 4.55% و السندات ذات الاجل 12 سنه نحو 7.053% و السندات
ذات الاجل 40 عام نحو 8.15%. كما ان اسعار الفائدة المحققة خلال الطرح
الحالى والذى
قامت به وزارة المالية
فى 8 فبراير 2021 يعتبر افضل وبكثير من الاسعار المحققة خلال
الطرح
السابق لجمهورية مصر العربية فى مايو 2020 والذى شهد اصدار سندات ذات اجل 4 سنوات
بمعدل فائدة 5.75% و سندات ذات الاجل 12 عام بنحو 7.625% و السندات ذات الاجل 30 عام
بنحو 8.875% مما يؤكد على تزايد ثقة المستثمرين باسواق المال العالمية فى صلابة وتحسن
قدرات الاقتصاد المصرى بسبب السياسات الاقتصادية والمالية
السليمة والمتوازنة المتبعة
وكذلك بسبب نجاح فريق العمل بوزارة المالية
فى التواصل مع المستثمرين وشرح التطورات
التى تحدث على ارض الواقع.