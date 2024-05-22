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مصرف أبوظبي الأعلى.. سعر الدولار اليوم في 9 بنوك

الأربعاء، 22-05-2024 01:10 م


استقر سعر الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء في 9 بنوك، مقارنة بأسعار أمس.

 

سعر الدولار في 9 بنوك

البنك الأهلي المصري: 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع.

 

بنك مصر: 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع.

 

بنك القاهرة: 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع.

 

البنك التجاري الدولي: 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع.

 

بنك البركة: 46.58 جنيه للشراء، و46.68 جنيه للبيع.

 

بنك قناة السويس: 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع.

 

بنك كريدي أجريكول: 46.63 جنيه للشراء، و46.73 جنيه للبيع.

 

بنك الإسكندرية: 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع.

 

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.69 جنيه للشراء، و46.79 جنيه للبيع.

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