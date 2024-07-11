مزايا التداول مع وسيط و كيفية اختيار الوسيط الأكثر ملاءمة اليك

في العديد من الأحيان يعتبر اختيار الوسيط المناسب لك سواء كنت مبتدءا او محترفا في التداول مشكلة كبيرة خاصة في البدايات لكن على العموم اختيار الوسيط المناسب (broker بالانجليزية)يحتوي عامة على عوامل و مميزات يتفق عليها الجميع مثل:



• حسابات تجريبية تتيح للمبتدئين تعلم كيفية التداول

• منصات التداول لجميع المستويات من المبتدئين إلى المتداولين ذوي الخبرة

• سوق يمكن الوصول إليه من أي مكان بفضل المنصات المتعددة الأجهزة.

• الحد الأدنى للاستثمار.

• ربحية مثيرة للاهتمام.

• إمكانية استخدام الرافعة المالية الكبيرة : في الواقع، يسمح لك جميع الوسطاء تقريبًا باستخدام الرافعة المالية، مما يسمح لك بزيادة أرباح التداول الخاصة بك بأموال لا تملكها بالضرورة. كن حذرا، لأن الرافعة المالية محفوفة بالمخاطر. لا يمكن التغاضي عن الخسارة السريعة والكاملة لرأس المال المستثمر باستخدام الكثير من الرافعة المالية.

سلبيات استعمال وسيط للتداول

• أسواق الأسهم متقلبة للغاية، الأمر الذي يمكن أن يكون خطيرًا جدًا إذا كنت لا تعرف كيفية التعامل معه.

• خطر خسارة أكثر مما أودعت: في بعض الحالات ومع بعض الوسطاء، يمكن أن تخسر أكثر مما أودعت لدى الوسيط الخاص بك. ولهذا السبب من المهم أن تختار وسيطك بعناية وأن تختار وسيطًا موثوقا يطبق سياسة الحماية ضد الأرصدة السلبية.

بدء التداول مع وسيط على الانترنت: نصائحنا الخمس قبل البدء

أهم شيء عند بدء التداول هو الوسيط الذي تعتبره الأفضل. إليك بعض النصائح قبل البدء بالتداول.

1-التحقق من سمعة الوسيط على الانترنت

أحد أهم الأشياء قبل البدء في التداول مع أفضل وسيط هو التأكد من أن الوسيط المعني يملك سمعة جيدة. من المهم جدًا أن تكون مع وسيط يحترم جميع الالتزامات. وبالتالي، سيكون الوسيط الجيد ملزمًا بحماية مصالحك المالية للحفاظ على سمعته.

2- اختبر منصة التداول قبل الاستثمار فيها

تحقق دائمًا من وظائف النظام الأساسي الخاص بالموقع. يجب أن يكون سهل الاستخدام ومستقر إذا كنت تريد تجنب الضياع أو ارتكاب الأخطاء.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت مبتدئًا، فيجب أيضًا أن يكون سهل الاستخدام وأقل تقنية. هل يقدم واجهة مريحة وسهلة الاستخدام؟ هل هناك أدوات لتعلم التجارة، أدوات مثل التداول الاجتماعي؟ هناك العديد من العوامل التي يجب دراستها قبل الالتزام. كما اصبح الآن وجود تطبيق التداول الخاص بأي منصة معيارا لا يستهان به

استفد من الحسابات التجريبية التي يقدمها أي وسيط محترم على الانترنت! ستتمكن بعد ذلك من معرفة ما إذا كان هذا الوسيط مناسبًا لك. على سبيل المثال، فإن الحساب التجريبي غير محدود ويوفر لك مبلغًا وهميًا بقيمة 100000 دولار عند معظم الوسطاء.

3- دراسة رسوم المعاملات بعناية

سواء كنت متداولًا يقوم بالكثير من التداول أو متداولًا معتدلاً، يظل من المهم اختيار أفضل وسيط برسوم معاملات ميسورة التكلفة.

إذا كان الوسيط الخاص بك يتقاضى رسوم معاملات عالية، فإنك تخاطر بتراكم الكثير من السبريدز. يعد اختيار وسيط برسوم معاملات منخفضة أمرًا حيويًا لربحيتك.

4- التحقق من خيارات الإيداع والسحب

خيارات الإيداع والسحب ليست شيئًا ننتبه إليه غالبًا. ومع ذلك، يجب أن يسمح لك الوسيط الجيد بإيداع الأموال وسحب أرباحك دون مشاكل. لذلك تحتاج إلى التأكد من أن الوسيط الخاص بك عبر الإنترنت لديه نظام إيداع وسحب سلس

5- تعرف على دعم عملاء الوسيط على الانترنت

مهما كانت استراتيجية التداول الخاصة بك، فمن المحتمل أنك ستحتاج إلى المساعدة في مرحلة أو أخرى. الوسطاء ليسوا مثاليين، ولذلك يجب عليك اختيار وسيط يمكنك الاتصال به بسهولة إذا كانت هناك مشكلة في أسرع وقت ممكن.

تأكد أيضًا من أن الوسيط يقدم خدمة العملاء باللغة العربية. يقدم البعض الدعم باللغة الإنجليزية فقط، الأمر الذي قد يمثل مشكلة.

كيف نقوم بتقييم الوسطاء

عند تصنيف الوسطاء ، أستخدم نهجًا منهجيًا وصارمًا لضمان نتائج دقيقة وموثوقة. لقد قمت بمقارنة العوامل المختلفة التي تؤثر على التجربة العامة للمستثمر، من أجل اختيار الأفضل والأكثر واعدة.

أولاً، أقوم بإجراء بحث شامل. لقد استشرت مصادر مختلفة لجمع بيانات دقيقة عن الوسطاء المختلفين. لقد قمت بتحليل التقارير الفنية وتحليلات السوق والشراكات وتعليقات المستخدمين.

وأخيرًا، تعد السلامة وفريق المشروع من المعايير الأساسية. أضمن أن الموقع يستخدم تقنيات تشفير متقدمة لحماية معلومات المتداولين، وأنه خاضع للتنظيم والتدقيق والترخيص من قبل منظمات موثوقة.

أفضل وسيط على الانترنت: الأسئلة المتداولة

كيف تختار وسيطك على الانترنت؟

كل هذا يتوقف على مستواك، أهدافك أو حتى ميزانيتك. بالنسبة للمتداول المبتدئ الذي يريد التقدم في ظروف جيدة

ما هو أفضل وسيط للتداول على الانترنت؟

ذلك يعتمد على مستواك واحتياجاتك ايضا. إذا كنت تبحث عن منصة تقنية إلى حد ما مع الكثير من المؤشرات وإمكانية التخصيص، فيجب عليك النظر إلى منصات مثل MT4 وMT5.

أي وسيط يقدم أقل الرسوم؟

سيكون هذا الوسيط يقدم أقل الرسوم، حيث أنه لا يفرض أي رسوم على العديد من الأصول مثل الأسهم، كما أن الرسوم على الأصول الأخرى يجب ان يكون مناسبا جدًا أيضًا.

من هو الوسيط الذي يقدم أكبر عدد من الأصول للتداول على الانترنت؟

هناك وسطاء يمتلكون أكبر عدد من الأصول - أكثر من 3000 أصل معروضة على منصات التداول المختلفة. فان كنت مبتدأ لا نظن انك ستحتاج لكل هذا الكم من العرض على العكس سيزيد ذلك من تشتيت نظرك للسوق

من الأفضل التعلم جيدا قبل الانطلاق

كيف تعرف إذا كان الوسيط جادًا؟

هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها، بما في ذلك السمعة.

ينطوي التداول على مستوى كبير من المخاطر وهو غير مناسب لجميع أنواع المستثمرين. قد تكون الخسارة المحتملة مساوية أو أكبر من المبلغ المستثمر. يجب ألا تستثمر أو تخاطر بأموال لا يمكنك تحمل خسارتها.