الأحد، 02-01-2022
04:15 م
هل تخيلت
يومًا أن المناديل الورقية التي تستخدمها يتم تصنيعها من ورق النفايات ، بالطبع لن
تتوقع هذا ، ولن تعتبر صناعة المناديل الورقية من ورق النفايات و الورق المعاد
استخدامه من أشهر الصناعات في وقتنا الحالي ، تابعونا خلال السطور القادمة كي
تتعرفوا على هذه الصناعة .
تصنيع
المناديل الورقية من ورق النفايات
صناعة
المناديل الورقية من ورق النفايات من الصناعات التي اشتهرت في الآونة الأخيرة ،
وبالأخص صناعة مناديل التواليت ، و يتم معاملة بمجموعة من المواد الكيميائية كي
نحصل علي مناديل آمنة ولا تضر بصحة الإنسان، ويتم بيعها بالجملة حيث تحقق الشركات
أموال طائلة من بيع مناديل بالجملة
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مراحل
تصنيع المناديل الورقية من ورق النفايات
●في البداية يتم جمع ورق النفايات و فرزه قبل إرساله إلى المصنع و التخلص من وجود أي أجزاء صلبة أو بلاستيكية في الورق المجمع .
●بعد ذلك يتم تقسيم ورق النفايات إلى عدة كومات ، حيث يتم وضع الورق فوق بعضه البعض قبل إدخاله إلى المصنع .
●يأتي بعد ذلك دور مطحنة الورق و تعتبر من أهم الآلات المستخدمة في هذه الصناعة و يتم إضافة كومة من ورق النفايات إلى المطحنة .
●بعد وضع الورق داخل المطحنة نقوم بإضافة قدر معين من المياه ، مع بعض من المواد الكيميائية بنسب معينة ، وتتم إضافتها بواسطة مجموعة من المهندسين المختصين بهذه الصناعة ، كي لا ينتج عن الإستخدام المفرط للمواد الكيميائية أي ضرر على صحة الإنسان .
●بعد ذلك يتم خلط ورق النفايات مع الماء و المواد الكيمائية ، و تعتبر هذه الخطوة من أهم خطوات عملية التصنيع .
●يأتي بعد ذلك خطوة تصفية الورق من المياه الزائدة و هي من الخطوات الضرورية ، و يتم التخلص من المواد السائلة التي توجد داخل المطحنة .
●بعد خطوة التصفية تأتي خطوة تجفيف الورق ،و بعد الحصول علي الورق مجفف ، يتم إحضار العديد من الرولات الضخمة التي يتم لف الورق عليها ، ويتم إرساله إلى المصانع المختصة بتصنيع المناديل الورقية .
●و عند وصول الورق إلى هذه المصانع يتم إدخاله إلى ماكينات تصنيع المناديل الورقية ، وعلي حسب نوع المناديل الورقية يتم تقسيم و تقطيع الورق ، ومن ثم تطهيره كي يكون آمن تمامًا علي صحة الإنسان .
●بعض المصانع تفضل تصنيع المناديل الورقية المعطرة ذات الروائح الفواحة الجميلة ، و البعض الآخر يفضل صناعة المناديل الورقية بدون رائحة .
في النهاية
عملية تصنيع المناديل الورقية سواء تم صناعتها من لب الأشجار أو من ورق النفايات
من الصناعات البسيطة الغير معقدة التي تتم على مجموعة من الخطوات المتتالية تبعًا
لبروتوكولات الشركات العالمية، لتنتج لنا أنواع المناديل المختلفة مثل مناديل رول
والمناديل الشخصية وغيرها.
المناديل
الورقية تباع في كل مكان في العالم في الأسواق العالمية و الأسواق المحلية ، وهناك
العديد من المصانع المختلفة المختصة بتصنيع المناديل الورقية التي لا غني عنها ،
ولكن يجب عليكم الحذر من المصانع الغير معروفة و التي تقوم ببيع المناديل الورقية
الرديئة الجودة و التي قد تتسبب في نقل الأمراض أو تتسبب في ظهور الحساسية و تهيج
الجلد عند بعض الأشخاص ، ننصحكم بمعروفة المصنع الذي تتعاملون معه .
و إذا كنتم
تعيشون في المملكة العربية السعودية فيوجد مصنع قصة ستور و هو من المصانع الرائدة
في صناعة المناديل الورقية ذات الجودة العالية ، و الموثوق فيه ، يمكنكم تجربة
الشراء من علي الموقع الإلكتروني الخاص بالمصنع و الإستفادة من العروض و الخصومات
التي يتيحها المصنع يوميًا لجميع عملائه علي كافة أنحاء المملكة العربية السعودية
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