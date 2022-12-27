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مدير البنك الأهلي يكشف مفاجأة عن سعر الدولار في الصرافة

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الدولار
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الثلاثاء، 27-12-2022 09:03 ص

 

أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن أساليب التحايل معروفة ومرصودة وسيتم تتبعها، مضيفا أن علينا جميعا التعاون من أجل صالح مصر.

 

وأضاف هشام عكاشة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الاثنين، أن موضوع سرية الحسابات أمرا لا مفر منه ويجب أن نطمئن من هذا الامر، متابعا أن لا يجب أن ننساق وراء موضوع الدولار بكام اليوم.

وتابع هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن السوق السوداء لعملة الدولار الأمريكي في مصر مجرّمة، كل الجهات خرجت واكدت هذا الأمر، وقانون البنوك ٢٠٢٠ يحتم على أساليب تداول العملات، لافتا إلى أن شركات الصرافة ليست سوق سودة لعملة الدولار، وتحت مراقبة البنك المركزي.

 

وأكمل هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن شركات الصرافة في مصر تبيع عملة الدولار الأمريكي بأسعار قريبة من أسعار البنك المركزي المصري، لافتا إلى أن من يريد شراء دولار لا يشتريه من البنك خلال الفترة الأخيرة.

 

وأشار هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إلى أن كل أجهزة الدولة تتحرك للتعامل مع أي نوع من انواع مخالفة القانون.

 

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