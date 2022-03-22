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محافظ البنك المركزي يكشف سبب تراجع سعر الجنيه أمام الدولار:أصعب من كورونا

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محافظ البنك المركزي
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الثلاثاء، 22-03-2022 09:31 ص

علق محافظ البنك المركزي، طارق عامر، على قرار رفع أسعار الفائدة وتراجع الجنيه أمام الدولار الأمريكي.
وقال "عامر" في مؤتمر صحفي: "لازم الناس تعرف أننا في ظروف صعبة جدًا"، وأن الأزمة الحالية أشد وطأة من كورونا، واصفًا القرارات بأنها "قرارات جريئة"، بحسب "سي إن إن".
وأضاف: أن "البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يسحب السيولة من الأسواق منذ النصف الثاني من 2021، ما أدى إلى بدء خروج السيولة من الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر".
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن الدولة تقوم حاليًا باستخدام الاحتياطي النقدي لضبط الأسعار في السوق، مؤكدًا أن الأزمة الأوكرانية ألقت بظلالها على مصر.
وحركت مصر قيمة الجنيه المصري ليصبح صرفه أمام الدولار بين 18.15 و18.29، بحسب بيانات البنك المركزي المصري؛ بدلًا من 15.74 جنيهًا، وتزامن ذلك مع رفع سعر الفائدة بنسبة 1%.
 

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