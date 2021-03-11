ما هي Binomo في المملكة العربية السعودية: كيف يتم التسجيل والتداول عليها، تطبيق البرنامج على الهاتف المحمول، الأمن

اليوم يمكنك كسب أموال إضافية بطرق مختلفة عبر الانترنت. إحدى هذه
المجالات هو التداول، لكن نجاحه يعتمد بشكل مباشر على المعرفة والمهارات واختيار
منصة تداول موثوقة ومضمونة. واحدة من أكثر المنصات شعبية وأمانة في المملكة
العربية السعودية هي منصة Binomo،
والتي تقدم خدماتها في السوق المالية لأكثر من 6 سنوات. يتضح هذا من خلال العديد
من المراجعات الإيجابية للمتداولين. في العرض، سنشرح بالتفصيل ماهية Binomo وما هي المزايا التي تقدمها
المنصة لعملائها.
ما هو Binomo في المملكة
العربية السعودية؟
Binomo
هي منصة حديثة
تحتوي على مجموعة واسعة من الأصول المالية للتداول على الإنترنت. تتيح المنصة
للمتداولين ذوي الخبرة والمبتدئين على حد سواء القيام بعمليات التداول. يمكن
للمبتدئين استخدام المواد التدريبية مباشرة على الموقع وبشكل مجاني تماما. كما أن
التدرب واختبار الاستراتيجيات المختلفة يتم من خلال الحساب التجريبي، حيث يمكنك
التداول دون صرف الأموال الشخصية.
كيف يتم تسجيل الدخول على منصة Binomo وتتم عمليات التداول؟
قبل البدء بعمليات التداول على موقع Binomo، تحتاج إلى التسجيل. لهذا تحتاج:
الدخول إلى binomo.com، وانقر على كبسة "تسجيل".
إدخال البريد الإلكتروني واختراع كلمة مرور.
تحديد عملة الحساب (لا يمكنك تغييرها لاحقًا).
القراءة والموافقة على شروط اتفاقية العميل.
تأكيد التسجيل باتباع الرابط المرسل إلى البريد من Binomo.
ملاحظة! يمكنك أيضًا استخدام حساب Google الخاص بك لتسجيل الدخول إلى موقع أو تطبيق Binomo.
بعد التسجيل، سيفتح على الفور الحساب تجريبي بقيمة 1000 دولار افتراضي،
مما سيتيح لك فهم كيفية عمل منصة Binomo. يتكون التداول من الخطوات التالية:
تحديد الحساب المطلوب (تجريبي أو الفعلي) والأصول.
اختيار مبلغ عملية التداول والوقت وحجم الرسم البياني.
تحليل الرسم البياني لوضع التوقعات والتنبؤات.
لعقد الصفقة اضغط على كبسات الارتفاع أو الانخفاض (UP / DOWN).
إذا صابت توقعاتك، فسيذهب الدخل من عملية التداول على الفور إلى حسابك.
دورة تعليمية وتدريبية
على موقع Binomo، هناك فرصة لتعلم كيفية التداول. لهذا الهدف، تم إنشاء أقسام خاصة
(الإستراتيجيات، قاموس المصطلحات، إلخ). يمكن للمستخدمين المبتدئين التعرف على
الاستراتيجيات واختبارها على الحساب التجريبي دون خوف من فقدان الأموال الشخصية.
كما يوجد قسم مركز المساعدة، والذي يوفر إجابات للأسئلة الأكثر شيوعًا عند
المتداولين.
الإيداع وتعبئة الحساب
يتم تعبئة الحساب على Binomo عبر الصفحة الرئيسية للمنصة. الحد الأدنى للإيداع هو 10 دولارات (ما
يعادله بالعملة المحلية). يمكنك تعبئة حسابك في المملكة العربية السعودية بالطرق
الشائعة التالية:
البطاقات المصرفية VISA أو MasterCard ؛
من المحفظة الإلكترونية من Advcash أو Skrill.
يشرح
Binomo بالتفصيل كيفية تعبئة حسابك:
انتقل إلى الصفحة https://binomo.com/cashier وحدد طريقة التعبئة.
حدد المبلغ واملء حسابك.
اتبع التعليمات نظام الدفع الخاص بك.
عملية سحب الأموال
لسحب الأموال من حسابك على Binomo، يتم استخدام نفس الطريقة
التي من خلالها قمت بتعبئة حسابك. لسحب الأموال يجب عليك إنشاء طلب بحد أدنى قدره
10 دولارات. ويعتمد وقت السحب المبلغ على حسابك ونظام الدفع الخاص بك، ويمكن أن
يستغرق من بضع دقائق إلى 3 أيام (أحيانا أطول).
المكافآت
تقدم منصة Binomo مكافآت يتم منحها وفقًا لبرامج المكافآت أو العروض الترويجية التي
تديرها الشركة. وتضاف المكافآت إلى الحساب، ويتم تحديد حجمها وفقا لشروط العرض
الترويجي.
ملاحظة! لا يمكن سحب أموال المكافآت إلا بعد إجراء عملية
تداول إلزامي.
يمكن الحصول على المكافآت لـ:
تعبئة حسابك.
تفعيل مكافأة دون الإيداع.
يمكنك تفعيل مكافأة بدون الإيداع بحسابك الشخصي في غضون 3 أيام من
تاريخ استحقاقها. يمكن للمتداول الحصول على مكافأة جديدة عندما يقوم بصفقة إلزامية.
تطبيق Binomo للتداول عبر
الأجهزة الذكية المحمولة
يمكن تداول على منصة Binomo ليس فقط من خلال جهاز الكمبيوتر، ولكن من خلال الهاتف الذكي أو الجهاز
اللوحي. للقيام بذلك، يمكنك استخدام برنامج الهاتف الذكي Binomo. لمستخدمي Android ، التطبيق متاح على Google Play، و iOS في App Store. إذا كانت لديك مشكلة بتنزيل
التطبيق من متجر Android،
فيمكنك تنزيل Binomo Apk من
الموقع الرسمي: https://binomo.com/en/promo/android . يرجى الأخذ بعين الاعتبار أن برنامج التطبيق محدود بوظائفه مقارنة
بموقع Binomo.
Binomo هي آمنة ومضمونة أم احتيالية؟
قد يتساءل المتداولون الجدد والمبتدئون عن Binomo وهل يمكنهم الوثوق بهذه المنصة؟
في البداية تجدر الإشارة أنه منذ عام 2018 تعد Binomo عضوًا في اللجنة المالية، التي تقدم المساعدة لحل الخلافات والنزاعات
المثيرة للجدل التي تنشأ مع مستخدمي المنصة. ومع ذلك، ينبغي ألا يغيب عن البال
المتداولين أنه من الضروري التواصل مع الهيئة المالية فقط إذا لم يتم حل الموقف في
غضون 45 يوما.
كما هناك عامل آخر يؤكد ضمانة وموثوقية Binomo وهي خضوعها للتدقيق بواسطة شركةVerify My Trade. وتصادق الشركة على جودة
معاملاتها وتتعاون مع اللجنة المالي, حيث تخضع التجارة بينومو كل شهر لمراجعة 5000
اتفاقية ما يثبت موثوقيتها.
ملاحظة! حصلت Binomo على جائزة FE في
عام 2015 وجوائز IAIR في عام 2016
كأفضل منصة تداول.
الخلاصة
منصة Binomo
هي بلا شك واحدة من أفضل منصات التداول في المملكة العربية السعودية،
ويتضح ذلك من خلال التقييمات والمراجعات المختلفة للمتداولين العاملين عليها.
وتمتلك المنصة مميزات فريدة من نوعها بالنسبة لمنصات التداول، حيث هناك إمكانية
التعلم والتدرب المجاني باستخدام الحساب التجريبي. تسمح لك المواد التدريبية ليس
بإتقان أساسيات التداول فحسب، بل تتيح لك أيضًا فهم كيفية عمل منصة Binomo.
ومع ذلك، يجب أخذ الحيطة والحذر لأن المخاطر الموجودة
دائمًا خلال عمليات التداول. لذلك، قبل الانتقال إلى الحساب الفعلي والحقيقي، يجب
أن تكون قادرا على تحديد الاستراتيجيات الصحيحة وتحليل الرسم البياني. وفقط عندما
تصبح واثقا بملوماتك وقدراتك يمكنك تعبئة حسابك والبدء بعمليات التداول الحقيقية.