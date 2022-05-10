ما هي ايجابيات وسلبيات تداول عقود الفروقات

الثلاثاء، 10-05-2022
03:11 م
العقود مقابل
الفروقات (CFDs) هي مشتقات تمكن
المتداولين من المضاربة في الأسواق المالية دون الحصول على ملكية الأصل الأساسي.
العقد المشار إليه هو اتفاق بين المشتري والبائع لتبادل الفرق بين سعر الافتتاح
وسعر الإغلاق للأصل الذي يتم تداوله.
ما هي مزايا تداول العقود مقابل الفروقات؟
كأدوات مشتقة،
توفر العقود مقابل الفروقات للمستثمرين مجموعة من المزايا عند مقارنتها بأشكال
الاستثمار الأخرى الأكثر تقليدية. تقدم العقود مقابل الفروقات للمتداولين مزايا
بالإضافة إلى مخاطر امتلاك ورقة مالية دون امتلاكها حقًا.
الأسواق الصاعدة والهبوطية للتجارة
حسب موقع فلو
بانك فانه عند تداول CFD
العقود مقابل الفروقات، يستطيع المتداولون
المضاربة على الأسواق الصاعدة والهابطة. هذا يعني أن هناك المزيد من فرص التداول
المتاحة، حيث يمكن تحقيق الربح من شراء أو بيع العقود مقابل الفروقات على مجموعة
واسعة من الأدوات المالية. على سبيل المثال، عندما يشتري المستثمر أسهم الشركة أو
السندات، لا يمكن جني الأرباح إلا إذا ارتفعت الأسعار. وبالمقارنة مع العقود مقابل
الفروقات، يمكن للمستثمر أيضًا أن يربح عن طريق بيع الأسهم إذا كان يعتقد أن قيمة
أسهم الشركة ستنخفض.
يمكن
للمستثمرين الذين يتداولون العقود مقابل الفروقات الشراء أو بيع مراكزهم. في سوق
العقود مقابل الفروقات، لا توجد لوائح "البيع على المكشوف" مما يعني أنه
يمكن بيع المنتج على المكشوف عندما يرغب المتداول في القيام بذلك. لا توجد
"تكاليف البيع على المكشوف" لأنه لا يوجد حيازة فعلية لأصل معين. هناك
أيضًا عدد قليل جدًا، أو في بعض الحالات، لا توجد رسوم لتداول العقود مقابل
الفروقات، مما يجعلها جذابة للمستثمرين. يربح الوسطاء عمولة من السبريد مما يعني
أن المتداول يدفع سعر الطلب عند شراء منتج ويحصل على سعر العرض عند البيع. يقوم
السماسرة بعمل عمولة أو سبريد على كل سعر طلب وسعر عرض يقومون بتنفيذه.
الاستثمار في مجموعة واسعة من الأسواق
من خلال
التسجيل مع وسيط CFD عبر الإنترنت، يمكن
للمتداولين الاستثمار في مجموعة واسعة من الأسواق المالية من خلال منصة تداول عبر
الإنترنت. من حساب واحد، يمكن للمتداولين الوصول إلى عقود الفروقات على الفوركس
والأسهم والمؤشرات والمعادن الفورية والسلع والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة،
مما يوفر مجموعة واسعة من فرص الاستثمار.
التداول على الهامش
من خلال
استخدام الرافعة المالية، يمكن للمستثمرين تداول الأسواق بإيداع أولي أصغر. تعمل
الرافعة المالية بشكل أساسي كقرض يحصل عليه المتداول من وسيطه، مما يمكّنه من
التحكم في مراكز CFD الأكبر في السوق عن
طريق استثمار مبلغ أصغر من رأس المال، والذي يتم حجزه كهامش. هذا يجعل تداول
العقود مقابل الفروقات أكثر سهولة وفعالية من حيث التكلفة من طرق الاستثمار
الأخرى.
ما هي عيوب تداول العقود مقابل الفروقات؟
على الرغم من
وجود العديد من الفوائد لتداول العقود مقابل الفروقات، يجب على المستثمر أيضًا
التأكد من فهمه الكامل للمخاطر التي ينطوي عليها تداول المشتقات المالية.
يمكن أن تكون الرافعة المالية بمثابة سيف ذو حدين
يتيح التداول
بالهامش للمستثمرين فتح مركز CFD في السوق بإيداع أولي أصغر، ومع ذلك، فإنه يحمل أيضًا مستوى
معينًا من المخاطر. إذا دخل المتداول إلى السوق برافعة مالية كبيرة وبعقد كبير،
فحتى أصغر تحركات الأسعار يمكن أن تمحو استثماره بالكامل. على هذا النحو، من
الأهمية بمكان أن يفهم المستثمر تمامًا كيفية عمل تداول العقود مقابل الفروقات وأن
يكون لديه إستراتيجية إدارة مخاطر سليمة قبل فتح مركز.
نظرًا لأنه
يتم تداول العقود مقابل الفروقات باستخدام الرافعة المالية، والتي قد تبدو مفيدة،
فإن المتداولين معرضون لخطر فقدان جميع أموالهم. نداء الهامش هو عندما يُطلب من
المتداول إما إغلاق جميع مراكزه أو إضافة المزيد من الأموال إلى حسابه، في حالة
أنه مدين بأموال للوسيط. أن تكون قادرًا على ربح المزيد باستخدام الأموال التي لا
تمتلكها، فهذا يعني أيضًا المخاطرة بخسارة الأموال التي لا تملكها. إذا انخفض رأس
المال إلى ما دون السعر الذي يمكنك سداده، فسيتم إغلاق المراكز تلقائيًا.
يمكن أن تنمو التكاليف على المدى الطويل
على الرغم من
أن تداول العقود مقابل الفروقات يمكن أن يكون وسيلة فعالة من حيث التكلفة
للاستثمار في الأسواق المالية، إذا تركت المراكز مفتوحة لفترات طويلة ولم تتم
إدارتها بشكل فعال، يمكن أن تتراكم التكاليف بمرور الوقت. يجب أن يكون المستثمرون
الذين يتطلعون إلى فتح صفقات طويلة الأجل على دراية بالتكاليف الإضافية، مثل المقايضات
الليلية.