ما هو سوق الأوراق المالية؟

الإثنين، 17-01-2022
11:36 ص
استقطبت أسواق الأوراق المالية في الفترة الأخيرة عددًا كبيرًا من
المستثمرين الذين كانت لديهم الرغبة في التداول بدافع جني الأرباح العالية. ولكي
تتحلّى بالثقة الكافية التي تمكّنك من النجاح في عالم الاستثمار في أسواق الأوراق
المالية، يجب عليك أن تقوم أولًا باكتساب المعرفة اللازمة وأن تختار وسيطًا
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. ستحصل مع أكسيا على كل الأدوات المتقدّمة التي تحتاجها لتداول الأسهم
والتحليل باحتراف مع مجموعة كبيرة الأسهم المتاحة للتداول بشروط ممتازة. هيا بنا
لنتعرّف في هذا المقال على ماهية سوق الأوراق المالية وآلية عمله ومدى أهميّته في
وقتنا الحالي.
ما هو مفهوم سوق الأوراق المالية؟
لا يختلف مفهوم أسواق الأوراق المالية كثيرًا عن السوق التقليدي الذي نعرفه
جميعًا، ولكن السلعة في سوق الأوراق المالية هي الورقة المالية ودور السوق هو
تسهيل عملية بيعها أو شرائها.
من يعمل في سوق الأوراق المالية؟
يشارك كلٌ من الأفراد والمؤسسات في سوق الأوراق المالية سواء بهدف التداول
(البيع أو الشراء) أو وضع التشريعات والضبط والرقابة. ويتدخّل البرلمان في كل دولة
في سوق الأوراق المالية من خلال التشريع وسن القوانين التي تنظّم سير السوق،
بالإضافة إلى وزارة المالية، وهي المسؤولة عن اتخاذ القرارات الضرورية لمتابعة
الجوانب الإجرائية لتنظيم السوق.
ما هي الأوراق المالية التي يتم تداولها في سوق الأوراق المالية؟
تُعتبر الأوراق المالية والعملات الأجنبية من أهم الأدوات الاستثمارية في
سوق الأوراق المالية، ومن أهم أنواع الأوراق المالية التي يتم تداولها:
• لأسهم: وهي أوراق ملكية قابلة للتداول، حيث يمثّل كل سهم
حصة ثابتة من رأس مال الشركات المساهمة.
• السندات: وهي صكوك مالية قابلة للتداول، بحيث تثبت إقراض
حاملها بمبلغ محدّد إلى الشركة وتضمن لحاملها حق المطالبة بمبلغ القرض بالإضافة
إلى الفوائد المستحقة بحلول أجله.
• العقود الآجلة: هي عقود مالية مشتقة تلزم الأطراف
بمعاملة أصل في تاريخ وسعر مستقبلي محدّد مسبقًا.
كيف يعمل سوق الأوراق المالية؟
توفّر الأسواق المالية بيئة آمنة تسهّل عمليات بيع أو شراء الأوراق المالية
بمختلف أنواعها، حيث تعمل البورصة كمنصّة تجمع بين الباعة والمشترين، وتنقسم هذه
الأسواق إلى:
• سوق أولي: يُسمح فيه للشركات بإصدار أسهمها وبيعها
للجمهور العام لأول مرة، ويتم ذلك من خلال الاكتتاب العام الأولي.
• سوق ثانوي: وهو منصة تسهّل عملية تداول الأسهم والسندات
المُدرّجة فيه بعد انتهاء عملية الاكتتاب الأولية.
ما هي أهمية سوق الأوراق المالية؟
يمثّل سوق الأوراق المالية أهمية كبيرة من خلال الدور المهم الذي يلعبه في
عدة جوانب، ومنها:
1. تقديم مجموعة متنوعة من الأدوات المالية التي توفّر
للمتداولين فرصًا واسعة للاختيار في مختلف قطاعات الاستثمار، الأمر الذي يجنبهم
عناء البحث عن القطاعات المناسبة لهم.
2. نشر أسعار الأوراق المالية بشكل مستمر مما يمكّن
المستثمرين من معرفتها بشكل لحظي.
3. إتاحة الفرصة لأصحاب المدّخرات الصغيرة ليكونوا
مستثمرين، من خلال تجميع المدّخرات وتكوين رؤوس أموال كافية تسد حاجة الجهات
المطالبة بالتمويل.
هل يُعتبر سوق الأوراق المالية استثمار آمن؟
يستغرق النجاح في الاستثمار
وقتًا ويتطلّب انضباطًا وصبرًا كبيرين. ومهما
كنت موهوبًا، فإن الاستثمار يؤتي مردوده الرائع فقط مع أولئك الذين قاموا بتكوين
معرفة جيدة حوله أولًا، ثم بدأوا بالتداول بشغف وحماس مع اختيار شركة تداول موثوقة
يمكن البدء معها مثل أكسيا تريد، وقد نجح الكثيرون بالفعل في تحقيق ثروات طائلة في
هذا المجال بالجد والمثابرة.